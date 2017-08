​У белгородских автомобилисток на конкурсе «Автоледи-2017» проверят кулинарные навыки и мастерство вождения

Сотрудники ЦМИ помогают сканировать фотографии для демонстрации, а также собирают волонтёров для помощи организаторам акции. В белгородском Центре молодёжных инициатив начал свою работу штаб по организации шествия «Бессмертный полк». В будние дни организаторы отвечают на вопросы об акции и помогают участникам лучше к ней подготовиться. — Специалисты штаба окажут помощь в сканировании фотографий и предоставят шаблоны в электронном виде для оформления фотографии. Также любой желающий может принести изображение своего родственника времён Великой Отечественной Войны для участия в акции «Стена памяти», которая будет развёрнута 9 мая на месте сбора и формирования колонны шествия, — рассказывают в пресс-службе управления молодёжной политики Белгородской области. Дополнительную информацию об акции можно получить по телефону +7 (4722) 58-99-24, с 9:00 до 18:00 (перерыв 13:00–14:00). Шествие «Бессмертный полк» в Белгороде пройдёт 9 мая в десять часов утра. «Фонаря»«Бессмертный полк» — общественная акция, которая уже в течение нескольких лет проводится в России и других странах. Во время акции участники шествия идут колонной и несут транспаранты с фотографиями родственников, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Участие в акции подразумевает, что каждый гражданин, который чтит память своего родственника-ветерана, приходит на Парад Победы с фотографией своего героя и занимает место в колонне «Бессмертного полка». Владислав Шека представляет НИУ «БелГУ». Студент Белгородского госуниверситета Владислав Шека участвует во всероссийском конкурсе «Мистер студенчество России». Белгородец учится на третьем курсе спортфака. На конкурс он попал благодаря участию в конкурсе «Мистер БелГУ». — «Мистер студенчество России» — это конкурс, в котором могут участвовать ребята, которые уже занимали места в своих региональных, вузовских конкурсах. Я был участником «Мистер БелГУ» и, когда он прошёл, его организаторы предложили мне поучаствовать в общероссийском конкурсе для студентов. Хоть я и учусь на спортфаке, с творчеством у меня всё в порядке — в прошлом я танцевал народные танцы, а сейчас подрабатываю ведущим на разных мероприятиях. На конкурс готовлю как раз народный танец, — рассказал Владислав Шека. Федеральный конкурс «Мистер студенчество России» будет проходить с 1 по 3 ноября в городе Иваново. Он проходит в два этапа: сначала участники готовят видеовизитку, творческий номер и сдают нормы ГТО. В финальной части они участвуют в большом концерте, где будут выполнять задания организаторов.Из особенностей мероприятия можно выделить условия для участников. В частности, рост участника должны быть не ниже 173 сантиметров, а средняя оценка за последние два семестра — 4 балла. Помимо этого, личные страницы участников в интернете проверяют организаторы, чтобы там не было фотографий, «носящих неэтичный, экстремистский характер, а также нарушающих нормы общественной морали и нравственности». Кстати, посмотреть на участников и проголосовать за них можно в официальной группе конкурса. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?133"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-98144387_437", -98144387, 437, 'fQvmnpaA0_Ov8BEsFiln1J_YuDw', {width: 400})) setTimeout(arguments.callee, 50); }()); Преступления были совершены с разницей в несколько лет, два уголовных дела объединили в одно. В Старом Осколе расследуют убийство женщины, совершённое в 2010 году, и убийство её свекрови и сына, которые погибли во время пожара в январе 2016 года. В убийствах подозревают 29-летнего жителя Курской области. По факту смерти двух женщин и ребёнка возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Подозреваемый на время следствия заключён под стражу. В ближайшее время ему проведут психолого-психиатрическую экспертизу.В следственном управлении СК по Белгородской области рассказали, что в 2010 году в полицию в Курской области поступило заявление об исчезновении молодой женщины. Его подала мать пропавшей. В 2014 году дело передали белгородским следователям, так как появилась информация о том, что её видели в Старом Осколе. В январе 2016 года следователи по делу об исчезновении женщины допросили её мужа. Мужчина рассказал, что в январе 2010 года избил свою жену и она скончалась от полученных травм. Во время допросов он также признался, что поджёг дом в Старооскольском районе. Во время пожара погибли 53-летняя женщина и семилетний мальчик — мать и сын подозреваемого. Уголовные дела в отношения курянина объединили в одно производство. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. На агрохимической базе в Новом Осколе будет работать мобильная диагностическая лаборатория, а специалисты компании помогут подобрать индивидуальный набор удобрений для каждого фермера. В Новом Осколе открылся агроцентр международной компании «ЕвроХим». В церемонии поучаствовали сотрудники и руководители компании, глава Новооскольского района Андрей Гриднев и около 100 представителей сельскохозяйственной отрасли Белгородской области. — Я хочу уточнить три слова, которое относятся к компании «ЕвроХим». Первое — это амбиции, мы амбициозная компания. Мы хотим быть лидерами российского рынка. Второе — это качество. Слово «качество» можно отнести как к продукции компании, так и к её работе в целом. Для нас важны фермеры, мы хотим предоставлять такие продукты, которые будут нужны именно им. Третье слово — динамика. Мы молодая компания, в этом году нам исполнилось 15 лет. У нас было очень хорошее развитие за это время, и я очень жду следующие 15 лет, чтобы посмотреть на наше развитие. «Для нас очень важно быть на рынке удобрений, быть близкими к фермерам и предлагать им эффективные решения для хорошего урожая. Мы международная компания с очень хорошей базой в России, и в будущем мы хотим стать лидерами российского рынка. Новый офис в Белгородской области — это первый шаг на пути к лидерству. Для нас важно мнение клиентов, мы хотим предоставлять такие продукты, которые будут разработаны под каждого фермера. Уверен, через этот агроцентр мы станем ближе к конечному потребителю», — рассказал о планах компании руководитель дивизиона продажи EuroChem Group Терье Баккен.На открытии гостям показали возможности новой агрохимической базы, рассказали о дистрибуции, услугах по хранению, доставке и упаковке минеральных удобрений. На новой площадке «ЕвроХима» будет работать клиентский центр, в котором заказчик сможет разработать и заказать индивидуальный набор минеральных удобрений с учётом особенностей почвы и советов консультантов агроцентра. Специально для этого здесь работает мобильная лаборатория для отбора и анализа почвы.Фото Дмитрия Голуцкого— Мы создали клиентский центр (Новый Оскол, улица ДРП — прим. ред.). Именно туда будет приходит потенциальный заказчик, и именно в нём сделаны все условия. Там будут находится специалисты, которые проведут анализ той системы ведения сельского хозяйства, которая существует у клиента, примут с ним необходимые решения. Это большой процесс. Вы видели пробоотборники, которые здесь работают, диагностические лаборатории, которые здесь есть. Следующий этап — проведение почвенных исследований и других анализов. Имея эту информацию, наши специалисты смогут предложить все необходимые решения для клиентов, — объяснил принцип работы центра руководитель департамента дистрибуции в России и СНГ компании «ЕвроХим» Максим Серёгин.На правах рекламы Вера Никишина с 2009 года строит в Ракитянском районе свой агробизнес — вместе с мужем они выращивают и реализуют около 800 тонн картофеля в год. Предпринимательница рассказала «Фонарю», как вести бизнес на селе, и объяснила, почему мечтает сходить в кинотеатр на 3D сеанс. Вера Никишина вместе с мужем живут в селе Нижние Пены Ракитянского района. Здесь же они занимаются «бизнесом на земле»: в промышленных масштабах выращивают и реализуют картофель. В этом году предприниматели уже засеяли 40 гектаров картофеля отборных сортов и через месяц планируют продавать молодую картошку. Участие в интеллектуальном поединке платное. В воскресенье, 31 июля, в 17:00 в «ГРИННBeer» пройдёт вторая бар-олимпиада «Неслабо умные». Участников ждут шесть игровых раундов по восемь вопросов в каждом. Будут текстовые и мультимедийные вопросы, на которые нужно отвечать, опираясь на предложенные изображения, музыкальные записи или видеофрагменты. Последний этап — блиц-игра, когда команды могут делать игровые ставки, вдвое увеличивая количество игровых баллов. На игре каждая команда сидит за отдельным столом, слушает вопросы ведущего, которые транслируются на экране, и отвечает на бланках. Ответы передают организаторам. Победители и призеры олимпиады получают подарки от организаторов и партнёров.Участие в олимпиаде платное — 300 рублей с каждого члена команды. Зарегистрироваться могут команды от 4 до 8 человек, написав своё название и количество игроков под постом «ВКонтакте». (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?125"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-122175993_71", -122175993, 71, 'Q4GeqaJifQ5YSOujFyO7pLsHdQ', {width: 500})) setTimeout(arguments.callee, 50); }()); Среди причин увольнения чиновников Александр Сергиенко назвал смену работы и состояние здоровья чиновников. Глава администрации Белгородского района Александр Сергиенко опроверг информацию о том, что отставка глав Пушкарского и Разуменского сельского поселения связана с низкой явкой на их участках и низким процентом голосов, отданных за «Единую Россию». Ранее об этом заявил источник «Фонаря» в администрации района. — Глава Разуменского округа ушёл в отставку по собственному желанию. Решение предварительно принято было в мае текущего года. Он сейчас возглавил предприятие в Валуйском районе! Глава майского перенёс серьёзное заболевание — инсульт, который случился за два месяца до выборов! По состоянию зд