​У белгородских автомобилисток на конкурсе «Автоледи-2017» проверят кулинарные навыки и мастерство вождения

В Белгороде 5 августа пройдёт конкурс «Автоледи-2017». Автомобилистки будут бороться за титул с 11:00 до 13:00 на площадке возле автосалона «Дженсер-Белгород» на улице Студенческой, 1л.
Конкурсантки должны будут продемонстрировать свои знания правил дорожного движения, навыки вождения и раскрасить автомобильные шины, а в качестве домашнего задания — приготовить блюдо на тему конкурса. В состязаниях планируют поучаствовать 44 девушки на 22 машинах .
Для участников и зрителей организаторы подготовили мастер-класс по использованию детских кресел и тест-драйвы новых автомобилей. Для детей организуют бесплатную интерактивную зону, где им покажут спектакль о безопасности дорожного движения, предложат сыграть с роботом-трансформером и потанцевать.