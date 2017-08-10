В Белгороде абоненты Tele2 могут подключить дополнительные пакеты интернет-трафика

Альтернативный оператор мобильной связи Tele2 запустил новую линейку интернет-опций, чтобы белгородские абоненты Tele2 могли пользоваться в Белгородской области скоростным интернетом на ещё более выгодных условиях.
2 августа абоненты Tele2 получили доступ к интернет-опциям: «1,5 гигабайта», «3 гигабайта», «8 гигабайт», «15 гигабайт» и «30 гигабайт». Абонентская плата при подключении пакета «1,5 гигабайта» составит 120 рублей в месяц, «3 гигабайта» — 180 рублей, а «8 гигабайт», «15 гигабайт» и «30 гигабайт» будут стоить 280, 380 и 580 рублей в месяц соответственно. Те, кто подключат последние два пакета, смогут пользоваться интернет-трафиком в ночное время с 00:00 до 6:59 бесплатно.
Владельцы планшетов также могут воспользоваться новой опцией «Интернет в планшет», включающей 8 гигабайт трафика за 300 рублей в месяц. В абонентскую плату входит также безлимитный трафик в популярных социальных сетях — Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассники» — и безлимитный доступ к официальным сервисам геолокации «Яндекс.Карты», «Яндекс. Навигатор» и «Яндекс.Транспорт». На все интернет-опции распространяется действие услуги «Перенос остатков», позволяющей переносить неизрасходованный интернет-трафик на следующий период.Также абоненты Tele2 могут добавить дополнительный интернет-трафик к выбранной услуге. Стоимость 500 мегабайт для пакета «1,5 гигабайт» и «3 гигабайта» составляет 50 рублей, к опциям «8 гигабайт», «15 гигабайт», «30 гигабайт» и «Пакет для планшета» можно добавить 1 гигабайт за 100 рублей.
Интернет-опции действуют при нахождении абонента в домашнем регионе, а также в роуминге по России, за исключением Севастополя и Республики Крым.
Подробности о новом предложении Tele2 можно узнать на сайте компании.
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