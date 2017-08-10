В Белгороде в День физкультурника разыграют велосипед

В Белгороде в субботу, 12 августа, на центральном городском пляже отметят День физкультурника. Городское управление физической культуры и спорта организует спортивные площадки, где можно будет попробовать силы в различных видах спорта, а также посмотреть на мастер-классы белгородских спортсменов.
— Это мероприятие выстроится как ярмарка спорта. Все желающие жители Белгорода смогут принять в ней участие, получить призы, заряд хорошего настроения, — рассказал Михаил Носков, руководитель городского управления по физической культуре и спорту.
Пришедшие также смогут поучаствовать в спортивных состязаниях, чтобы претендовать на ценные призы в лотерее. Кроме того, можно будет сдать некоторые нормативы комплекса ГТО.
— Главным призом в этом году мы решили сделать велосипед. Чтобы его получить, нужно принять участие в шести видах испытаний: в подтягивании, сгибании и разгибании туловища в упоре лёжа, прыжке в длину. Нормативы достаточно простые. Чтобы принять участие в итоговой лотерее, достаточно пройти четыре из шести испытаний. В конце дня будет розыгрыш, — добавил глава ведомства.
День физкультурника в Белгороде проводится уже более 30 лет подряд. В прошлом году, несмотря на дождь, на праздник пришли около тысячи зрителей и участников. В этом году на праздник планируют собрать более полутора тысяч человек.
День физкультурника-2016