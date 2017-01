В Белгородской области администрация школы заплатит штраф за несчастный случай на уроке физкультуры

В полицию пока не поступали жалобы на фальшивый благотворительный марафон. Руководитель туристкого бюро из Белгорода Иван Попельнюк получил письмо, в котором неизвестные люди просили его перечислить деньги на помощь ветеранам Великой Отечественной войны. Предприниматель рассказал Go31.ru, что письмо от имени правительства Белгородской области показалось ему подозрительным и он вступил в переписку с отправителями. — Получив ответное письмо, я много и долго смеялся. Сразу видно, что это кривая работа мошенников.В пресс-службе губернатора и правительства Белгородской области опровергли свою причастность к «благотворительному марафону». В полиции сообщили, что пока жалоб от граждан, пострадавших от такого рода мошенничества, не поступало. По информации Центробанка, «Транспортный» проводил высокорискованную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы, что привело к утрате капитала. В банке назначена временная администрация до момента появления конкурсного управляющего либо ликвидатора.Напомним, что отзыв лицензии является страховым случаем. В матче 15-го тура чемпионата России по волейболу «Белогорье» переиграло оренбургский «Нефтяник» со счётом 3:0. В субботу, 13 февраля, волейбольный клуб «Белогорье» на домашней площадке принимал «Нефтяник» из Оренбурга. Несмотря на проигрыш «львов» со счётом 1:3 в предыдущей встрече с этим клубом, на этот раз две первых партии оренбургские волейболисты отдали практически без борьбы — 25:10 и 25:12.По настоящему составить конкуренцию белгородскому клубу у гостей получилось только в третьем сете. К первому техническому перерыву «Нефтяник» впервые за матч вёл одно очко. Но уже ко второму перерыву вперёд снова вышло «Белогорье». Кстати, с услугой «Интернет в планшет» можно не задумываться о том, сколько денег осталось на балансе, — интернет в роуминге по всей стране доступен нашим абонентам по домашним ценам, — подчеркнул коммерческий директор белгородского филиала Tele2 Сергей Чекунов.На правах рекламы Специальный корреспондент «Фонаря» Владимир Корнев поговорил с директором «Фабрики информационных технологий» Фёдором Жерновым о будущем IT-парке в Белгороде, отношении власти и народа друг к другу, «Комодах», платных парковках, связи с БГТУ и планах предпринимателя идти во власть. На заседании «малого» правительства Белгородской области директор «Фабрики информационных технологий» Фёдор Жерновой презентовал проект IT-парка в Белгороде. ФИТ планирует вложить 40 миллионов рублей в обустройство площади в здании «Контакта» на улице Королёва; резиденты IT-пространства должны будут «существенно вырасти здесь», а некоторые затем и «выйти на мировой уровень».Фёдор Жерновой на конференции SPB startup day, фото из личного архива— В чём смысл будущего IT-парка? Какие компании могут в него попасть?— Я на понятийном уровне расскажу, в чём смысл. У нас в регионе есть пять крупных компаний — у них оборот, например, миллиард, но (у других компаний — прим. ред.) нет понимания, как дорасти. Есть разные способы работы с крупными компаниями: мы смотрели опыт других стран и внутри страны, — в Ульяновске сделали много налоговых льгот и переманивают крупные компании, чтобы они открывали там свои офисы. Айтишников выгодно переманивать, потому что мы быстро растём. На завод нужно много времени, а мы можем либо вырасти, либо не вырасти. Поэтому IT-парк — это такая модельная штука, но не так, как люди трактуют, что это IT-кластер — я не буду весь IT местный поднимать. У нас много раз пытались реформировать IT снаружи — создадут какую-нибудь штуку и говорят: «Заходите сюда». Невозможно снаружи что-то на отрасль насадить — у нас отдельный человеческий ресурс. Невозможно построить «завод» и сказать: «Погнали». У нас в IT либо тебе нравится, либо нет.Идея IT-парка — как раз сделать модельную IT-штуку на маленьком пространстве — сколько компаний будет, посмотрим, — и попробовать её вырастить за два года за счёт того, что компании будут пересекаться… Потом уже этот IT-парк планируется тиражировать. Мы не согласовали ещё, но идея такая: есть первый этаж «Контакта», где расположен бизнес-акселератор, и есть следующие два этажа. Мы планируем на их базе сделать IT-парк, инвестировать будем в один этаж — у нас не хватит денег, чтобы переоборудовать оба. — Есть конкретные компании, с которыми есть предварительные договорённости о приходе в IT-парк?— Есть наша компания.— Вы — якорный резидент, строите для себя дом.— Мы не строим для себя дом. Это аренда. Мы вкладываем эти деньги, но помещение будет не наше.— А во что вы вкладываете деньги?— Мы вкладываем деньги и просим льготы по арендной ставке. Мы вкладываем в пребывание в этом помещении в течение какого-то периода.— И за эти деньги будете приглашать других?— Мы своё обустроим. Что будут делать другие, я не знаю. Мы — инициатор проекта, рулить им будет какая-то экспертная группа; я буду, наверное, в ней находиться. Сейчас создана рабочая группа, вот такой (большой — прим. ред.) вот список людей.— Кто в неё входит?— Чиновники, представители бизнеса и айтишники. Они всё это определяют. Мне уже несколько малых фирм написало, но им нужно будет подтвердить, что за эти два года (они сделают — прим. ред.)... Есть термин такой — «кратный рост». Наша задача в том, чтобы разместить туда компании, которые смогли бы вырасти. Мы вложим деньги в ремонт и обеспечение функционирования своей компании, обустроим, скорее всего, какую-то зону для event'ов и сделаем зону ресепшн…— А что там обустраивать? Это же новое здание.— Когда студент-айтишник третьего курса приходит в нашу компанию и в офис «Яндекса», то мы визуально сильно проигрываем. Первое впечатление приходит глазами. Нас в Белгороде многие знают из-за «Комода», хотя это маленькая доля бизнеса.Мы хотим достичь эффекта: студент заходит — «вау», круто, я тут спать буду. «Спать буду» — значит у него там ресепшн есть, «переговорки», для лекций комната, душ для спортсменов, — всё, что считается в IT нормальным. Я ездил в Нью-Йорк, там есть компания Digital Ocean, она делает хостинг по одному из наших проектов. В ней 200 сотрудников, полмиллиарда долларов оборота. И в ней 15 человек занимаются тем, чтобы инженерам было комфортно работать. У нас в IT весь бизнес про команду, про комфортность работы.— В чём смысл, кроме этих красивых стен, для компаний идти в IT-парк — тем более, что эти красивые стены они же сами и будут обустраивать?— Мы поставили вопрос, чтобы повторить историю с лучшими практиками поддержки. Первое — какая-то льготная ставка по аренде. Второе — мы хотим сделать налог на доход один процент, потому что сейчас он составляет шесть процентов. По расходам есть региональные льготы в размере пяти процентов — в регионе остаётся только налог на доход и НДФЛ, и айтишники в целом платят по НДФЛ в разы больше, чем по доходам. Мы посчитали статистику: за 2014 год общие отчисления в бюджет по нашему виду деятельности составили два процента от общей выручки. Технически, столько все и платят. — Для этого нужна была презентация перед губернатором?— С точки зрения нас, как бизнеса, мы хотели строить своё на открытой местности. Плюс — это твоё, минус — время. За то время, пока мы будем строить, мы не сможем расти. Идея акселератора или чего-то подобного витала долгие годы, но не было того, кто придёт и скажет: давайте я буду заниматься. Мы сказали: мы готовы держать якорь и определять уровень. Наше заведение будет не хуже московского, оно будет определять уровень IT в городе. При этом есть разница в подходах в разных странах. Как всё работает в Кремниевой долине? Айтишники приходят с крутыми проектами, community-менеджер проводит экскурсию для них, объясняет, что всё вот так работает и вот так делается. Я достаточно открытый человек, но при этом у меня хрен кто спросит (как это сделать — прим. ред.). У нас такая ментальность — сопрут, если сейчас я им расскажу… Люди не доходят до этого уровня не потому, что у них денег не хватает