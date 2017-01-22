В Белгородской области администрация школы заплатит штраф за несчастный случай на уроке физкультуры

Ракитянский районный суд взыскал с администрации одной из школ района 300 тысяч рублей компенсации морального вреда и возмещения материального достатка в пользу матери ребёнка, который получил перелом позвоночника на уроке физкультуры.
10-летний мальчик в ноябре 2015 года делал кувырок вперёд, упал и получил тяжёлую травму. В течение шести месяцев он не мог сидеть и большую часть времени лежал и осваивал пропущенную школьную программу дома. После того, как он пошёл на поправку, он стал носить ортопедический фиксирующий корсет, при этом не мог вести привычный образ жизни.
Мама попросила суд взыскать с ответчиков деньги за причинённый моральный вред, заработок, который она из-за этого не получила, и возместить расходы на лечение сына. Судья счёл её требования правомерными, так как служебная проверка подтвердила, что мальчик получил травму из-за того, что учитель не контролировал выполнение физического упражнения.
— Обязанность образовательного учреждения по созданию условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся, их ответственность, за жизнь и здоровье детей и за невыполнение указанных предписаний прямо закреплена в статьях 32, 51 Федерального закона «Об образовании», — сообщила пресс-служба прокуратуры Белгородской области.