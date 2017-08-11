В Белгородской области жители оценили эффективность работы властей

Жители Белгородской области оценили эффективность работы властей в регионе в среднем более чем на 90 процентов. Граждан спрашивали о руководителях муниципальных образований (городских округов и районов), а также государственных предприятий.
По итогам первого полугодия самый низкий рейтинг у Ракитянского района — 86,84 процента, а самый высокий у Красненского района — 98,52 процента. Больше всего людей проголосовало в Красногвардейском районе — около 30 тысяч человек, в то время как меньше всего в Краснояружском районе — 327 человек. Всего в голосовании поучаствовало более 125 тысяч жителей.
Подобные опросы проводятся в регионе с 2014 года. Поучаствовать в них можно на сайте ocenka.belregion.ru.