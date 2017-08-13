В Белгородской области МЧС предупреждает о сильной жаре

В понедельник, 14 августа, в Белгородской области ожидается сильная жара. Пресс-служба Главного управления МЧС по Белгородской области сообщает, что температура в некоторых районах будет около 35 градусов. Ночью будет без осадков, а днём может идти небольшой дождь. И днём, и ночью будет дуть слабый ветер со скоростью до девяти метров в секунду.
МЧС просит белгородцев быть аккуратными во время купания. Напомним, что с начала купального сезона в регионе утонули 22 человека.
— Носите светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором. Передвигайтесь не спеша, старайтесь чаще находиться в тени. Не употребляйте пиво и другие алкогольные напитки, это приведёт к ухудшению общего состояния организма, — советует пресс-служба ведомства.