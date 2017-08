В Белгородской области МЧС предупреждает о сильной жаре

Сотрудники управления ГИБДД по Белгородской области получат статуэтку «Хрустальный гаишник». Сотрудники управления ГИБДД по Белгородской области получили высшую оценку своей работы от пользователей, автомобилистов и пешеходов, на портале drom.ru и выиграли статуэтку «Хрустальный гаишник».Фото drom.ru В голосовании участвовали представители всех регионов России. Белгородская область набрала максимальное количество баллов — 3666. Оценку «отлично» белгородским ГИБДД поставило рекордное число участников — 46,9 процента, самую низкую оценку «ужасно» — 17,3 процента. Последней в рейтинге стала Республика Дагестан, которая получит за это статуэтку «Деревянного гаишника». Оценивали работу автоинспекторов с 29 июня по 5 июля. Голосование провели к 80-летию образования Госавтоинспекции. Предлагаем проверить, готовы ли вы к заданиям бар-олимпиады «Неслабо умные». Редакция «Фонаря» вместе с организаторами бар-олимпиады «Неслабо умные» в Белгороде публикует второй тест «Проверь свою эрудицию». Если вы ещё не прошли первый, то предлагаем вам сделать это прямо сейчас. Во втором тесте семь вопросов, всё так же из разных отраслей знаний. Участники бар-олимпиады отвечают на такие вопросы, даже не зная вариантов ответа, поэтому вы сможете как раз проверить, готовы ли вы поучаствовать в «Неслабо умных» или нет. Напоминаем, что в это воскресенье, 9 июля, в 17:00 в Белгороде пройдёт очередная бар-олимпиада «Неслабо умные». Поучаствовать в ней могут команды от двух до десяти человек, которые зарегистрируются во встрече во «ВКонтакте» и придут на игру. Стоимость участия — 300 рублей с человека. Приходите! Отправление поезда пришлось задержать из-за того, что в вагоне разлилась ядовитая жидкость. Белгородские таможенники задержали гражданина Украины, который вёз с собой в поезде литр ртути. Ночью мужчина взял билет на поезд, идущий до Днепропетровска, за 20 минут до отправления, чтобы не проходить таможенный контроль. Зайдя в вагон, он спрятал стеклянную колбу с ртутью под матрас, но ёмкость треснула, а крышка не закрывалась. В результате жидкость протекла на сиденье и матрас. Отправление поезда было задержано, а вызванные специалисты МЧС провели дезактивацию токсического металла. Жидкость отправили на исследование в лабораторию, где было подтверждено, что это ртуть. Её вес составил шесть килограммов. Ртуть увезли в специальное хранилище. Задержанный мужчина пояснил, что в России он пытался продать свой товар, но у него это не получилось. На украинца возбудили уголовное дело за незаконное перемещение через таможенную границу сильнодействующих ядовитых веществ. По этой статье мужчине может грозить до семи лет лишения свободы и штраф. По словам адвоката белгородского депутата, в ближайшее время должны начаться следственные действия с участием его подзащитного. В четверг, 27 августа, суд в Москве по ходатайству следствия продлил срок ареста Виктора Филатова до 29 декабря. — Через неделю начнутся следственные действия, допросы, очные ставки, проведение множества экспертиз, — рассказал адвокат Виктора Филатова Юрий Михайлов. Продление ареста, по словам адвоката, было мотивированно необходимостью проведения следственных действия. — Сегодня и я, и Филатов заявили в суде, что в деле нет ни одной бумаги, которая бы доказывала, что он может скрыться, оказать давление на участников следствия или уничтожить доказательства, — говорит Михайлов. Перед судом выступил и сам подозреваемый. — Если бы я был Васильевой, тогда бы ко мне применили домашний арест. Хорошо, что я не Васильева, потому что я людям пользы сделал больше, чем она, — заявил Филатов. Адвокат также пояснил, что следствие не предъявило никаких новых оснований ни для ареста, ни для его продления. Защита планирует обжаловать решение суда.Напомним, накануне Мосгорсуд отклонил жалобу защиты Филатова на его арест. Ранее, 1 июля, Следственный комитет предъявил ему обвинение по статье Уголовного кодекса «Организация присвоения денежных средств в особо крупном размере».— Это уголовное дело соединено в одном производстве с уголовным делом в отношении бывшего генерального директора «МРСК Центра» Евгения Макарова, который ещё в 2013 году, не дожидаясь следственных действий, скрылся от правоохранительных органов. Как полагает следствие, всего в результате действий Макарова «МРСК Центра» был причинён ущерб на сумму не менее 880 миллионов рублей. Обстоятельства преступлений, к которым причастен Макаров, продолжают устанавливаться, — говорится в заявлении Следственного комитета России. С 24 мая зрители смогут увидеть видеоверсии и онлайн-трансляции спектаклей лучших театров мира. В белгородском кинотеатре «Синема Парк» возобновляют показы видеоверсий и онлайн-трансляций спектаклей знаменитых мировых театров. Показы проходят в рамках специального проекта TheatreHD. 24 мая в кинотеатре покажут концерт-посвящение 400-летию Уильяма Шекспира Shakespeare Live! Режиссёр представления — Грегори Доран, ведущий — Дэвид Тенант. Среди участников — Бенедикт Камбербэтч, Джуди Денч, Иан Маккеллен и другие. Цена билета — 450 рублей. Забронировать билеты можно на сайте «Синема Парка».На 31 мая намечен показ спектакля «Гамлет» на сцене театра «Барбикан» с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли. Полный список спектаклей можно посмотреть на официальном сайте проекта TheatreHD. Заведующего складом исправительной колонии № 4 в Алексеевке нашли повешенным в начале марта. В Алексеевке нашли повешенным заведующего складом местной исправительной колонии № 4. По информации «Комсомольской правды», мужчину обнаружили 4 марта в городской лесопосадке. Сотрудник колонии пояснил «Фонарю», что происшествие случилось в доме погибшего. Информацию о смерти подтвердили в следственном управлении СК РФ по Белгородской области.«Комсомольская правда» со ссылкой на собственные источники сообщила, что у 54-летнего сотрудника колонии была найдена предсмертная записка. Его бывший коллега заявил «Фонарю», что в ней погибший просил винить в смерти руководство исправительного учреждения, которое якобы «повесило» на завскладом крупную сумму в 800 тысяч рублей за пропажу тюремных вещей: краски, матрасов и другого имущества колонии.К слову, подобная трагедия в колонии не первая — летом 2015 года в собственном доме с огнестрельным ранением в голову был найден один из её сотрудников. Ранее, в ноябре 2014 года, бывшего начальника отдела по воспитательной работе с осуждёнными исправительной колонии № 4 Руслана Сулейманова приговорили к 4,5 году колонии общего режима за вымогательство денег у родственников заключённых. В феврале 2015 года в колонии прошла проверка с участием белгородских правозащитников. По официальным сводкам, замечаний вынесено не было. Подать заявку для участия могут владельцы автомобилей в стиле stance. 19 и 20 августа в Белгороде на крыше торгово-развлекательного комплекса «МегаГРИНН» пройдёт второй автофестиваль White motion. На этот раз организаторы познакомят белгородцев с проектами в стиле stance.— Эта культура зародилась в Японии и постепенно набирает свои обороты в России. Мы решили взять на себя ответственность познакомить местных жителей с этим стилем. В прошлом году мы проводили первый автофестиваль, и это была «автоэкзотика». Охват публики был огромен. Но в этом году мы придерживаемся правила «ниже и шире», — рассказывает главный организатор Виталий Якименко. Ещё одним отличием фестиваля этого года станет то, что в ночь перед выставкой организаторы устроят пенную вечеринку с открытым баром и музыкой диджеев. Кстати, переночевать можно будет здесь же — в гостинице «МегаГРИННа». В день автофестиваля организаторы обещают развлекательную программу с конкурсами и призами. рассказал «Фонарю», что пока заявки подали около 40 участников, но многие ещё готовятся и целенаправленно стараются успеть к самому фестивалю. — У каждого проекта есть своя изюминка, поэтому я бы советовал владельцу найти и показать её в своём автомобиле. Пусть это будут полированные «полки» на колёсах, крутой «дип», необычный цвет автомобиля или хорошая пневмоподвеска. Для участия в автофестивале нужно отправить заявку на whitemotion31@mail.ru. Её обещают рассмотреть в течение 7–10 дней. Вся информация о фестивале публикуется в официальном сообществе. Справка «Фонаря»Stance («посадка») — стиль тюнинга машин, пришедший к нам из Японии. Так говорят об автомобилях относительно клиренса (дорожного просвета) и заменяют слово drop («падение») — это заниженный и «уроненный на самое брюхо» автомобиль. Различают Low stance — когда машина буквально лежит на днище, и Gay stance — при дополнительном увеличении дорожного просвета.