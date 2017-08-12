В Белгородской области осудили бывшего полицейского, жестоко избившего задержанного

Прохоровский районный суд приговорил полицейского, который избил и насильно напоил водкой мужчину, к полутора годам лишения свободы. В ноябре 2016 года старший оперуполномоченный Дмитрий Дёмин и ещё двое полицейских пытались добиться признания в серии краж у жителя Прохоровского района. Мужчина не признавался, поэтому полицейские стали его избивать. Суд установил, что мужчине нанесли больше 50 ударов руками и ногами. Потом полицейские надели на него наручники и стали избивать ногами на полу. Чтобы оштрафовать мужчину за то, что он якобы появился пьяный в общественном месте, Дёмин держал потерпевшего на полу, а второй полицейский заливал ему в рот алкоголь.
— Причастность уже бывшего полицейского к совершению противоправных действий была установлена службой собственной безопасности УМВД по Белгородской области и сотрудниками регионального управления ФСБ, — пояснили «Фонарю» в УМВД по Белгородской области.
При первом рассмотрении мировой судья судебного участка № 1 Прохоровского района закрыл дело из-за недостатка доказательств. Потерпевший написал заявление в правоохранительные органы и они провели доследственную проверку. После проверки на полицейских в феврале этого года завели уголовное дело за превышение должностных полномочий и избиение задержанного. Позже Свердловский районный суд удовлетворил ходатайство следователей об аресте начальника ОМВД России по Прохоровскому району и его подчинённого на время следствия. Руководитель районного отдела полиции попытался в следственном изоляторе покончить с собой, но его успели спасти. 9 февраля суд отклонил жалобу адвокатов начальника ОМВД по Прохоровскому району, просивших смягчить подзащитному меру пресечения.
Суд признал бывшего полицейского виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств и отправил его в колонию общего режима на полтора года, а также запретил работать в органах внутренних дел в течение двух лет.
К слову, напомним также, что июне стало известно, что ещё двух полицейских из Прохоровского ОМВД будут судить за превышение полномочий и служебный подлог. По версии следствия, 23 ноября 2016 года один полицейский избил местного жителя, который отрицал свою вину в совершении преступлений, а другой — сфальсифицировал материалы дела о появлении местного жителя пьяным в общественном месте.
Корреспондент «Фонаря» раньше уже разбирался в причинах превышения должностных полномочий сотрудниками полиции. С мнениями следователя, руководителя подразделения собственной безопасности УМВД, психолога и правозащитника по случаям насилия в полицейских участках можно познакомиться здесь.