Заколдованный «Сатурн». Как футболисты «Энергомаша» впервые проиграли в этом сезоне

В пятницу, 11 августа, в матче четвёртого тура первенства ПФЛ по футболу среди команд второго дивизиона группы «Центр» футболисты «Энергомаша» на выезде встречались с соседом по турнирной таблице — раменским «Сатурном». В прошлом сезоне белгородцы дважды играли с ним и в обеих встречах они так не смогли обыграть подмосковную команду (0:1 и 0:0 соответственно). Увы, неприятная тенденция сохранилась и в этом году.
Стартовый отрезок встречи остался за хозяевами: подмосковные футболисты с первых минут активизировали свои наступления на ворота белгородцев и уже на 18-й минуте открыли счёт. Дальний заброс раменчан со своей половины поля за спину защитникам превратился в гол. Денис Белобаев до мяча не дотянулся, а Артём Семейкин не успел подстраховать партнёра, позволив Бутте Магомедову отличиться с полулёта — 1:0. После забитого мяча хозяева не успокоились и продолжили атаковать ворота белгородцев. В одном из эпизодов, когда наш голкипер был бессилен, владения гостей спас каркас ворот — мяч после удара того же Магомедова угодил в перекладину. В целом, хозяева на протяжении всего тайма выглядели предпочтительнее своего оппонента и заслуженно вели в счёте после первой половины матча с минимальным преимуществом.
Понимая, что поражение — не самый лучший итог игры, «Энергомаш» с первых минут второго тайма устремился в атаку, и это вскоре принесло успех. На исходе часа игрового времени Олег Калугин решился на дальний хлесткий удар из-за пределов штрафной площади по воротам хозяев и застал врасплох голкипера «Сатурна» Дмитрия Романенко, восстановив паритет в матче — 1:1. После забитого мяча гости не сбавляли атакующих оборотов, раз за разом создавая опасные моменты у ворот раменчан. За 20 минут до завершения встречи Виктор Сергеев мог принести белгородцам победу, однако выйдя на рандеву с вратарём «Сатурна» переиграть его наш полузащитник так и не смог.
В итоге матч приближался к закономерному ничейному результату, однако футбольная фортуна вновь отвернулась от белгородцев. Уже в компенсированное арбитром Александром Машлякевичем время угловой у наших ворот превратился в гол. Защитник хозяев Денис Королёв, вышедший на замену, расторопнее всех оказался в штрафной «Энергомаша» и головой переправил футбольный снаряд в ворота Руслана Дудкина, тем самым принеся «Сатурну» победу — 2:1.
— «Сатурн» — одна из лучших команд группы. Мне импонирует игра команды, поэтому тяжёлый матч получился. Конечно, обидно пропускать гол на последних минутах, но игра была интересной. Повторюсь: у нас появилась какая-то болезнь — очень слабо реализуем голевые моменты. «Сатурн» с победой, а мы будем разбирать свои ошибки, — прокомментировал итог встречи главный тренер «Энергомаша» Виктор Навоченко.
После обидного поражения на последних минутах встречи, «Энергомаш» с пятью набранными баллами делит 7-8 строчки турнирной таблицы с московским «Торпедо», уступая лидеру первенства — столичному «Арарату» уже пять очков.
Впереди у «Энергомаша» серия непростых домашних игр. В рамках пятого тура первенства ПФЛ белгородцы 18 августа в 19:00 сыграют против новичка группы «Центр» — «Арарата», в составе которого блистают экс-игроки национальной сборной, настоящие звёзды российского футбола, такие как Роман Павлюченко, Игорь Лебеденко и Марат Измайлов.
Спустя пять дней, 23 августа, в рамках 1/32 финала Кубка России в Белгород пожалует клуб Футбольной Национальной Лиги — «Тамбов» во главе с именитым специалистом, экспертом телеканала «Матч ТВ» Андреем Талалаевым. А уже 27 августа в перенесённом матче пятого тура (из-за участия нашей команды в Кубке страны — прим. ред.) белгородцы вновь проведут матч первенства ПФЛ против липецкого «Металлурга».