В Старом Осколе отпраздновали 55-летие цеха железнодорожного транспорта СГОКа

Цех железнодорожного транспорта Стойленского ГОКа отметил своё 55-летие. К юбилею и профессиональному празднику — Дню железнодорожника — прошло торжественное собрание, на котором руководители комбината вручили передовикам производства корпоративные награды, а ветеранов отрасли поздравили благодарственными письмами и подарками.
— 55 лет — символичная дата: это две пятерки, которые работники цеха железнодорожного транспорта СГОКа заслужили по праву. Все успехи ЦЖДТ — это результат не только большого опыта, но и вашей ежедневной активности, инициативности, преданности выбранному делу и коллективу. Перед вами стоит очень важная задача — дальнейшее наращивание объёмов перевозок. И я не сомневаюсь, что вы достойно с этим справитесь, — отметил генеральный директор Стойленского ГОКа Сергей Напольских.
Цех железнодорожного транспорта СГОКа открыли в 1962 году. Сегодня в цехе железнодорожного транспорта СГОКа работают 1 026 человек. В парке цеха 34 тяговых агрегата, 405 думпкаров и 15 тепловозов.
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