В Ботаническом саду БелГУ до 1 сентября построят амфитеатр

На фестивале «Приглашает Стригуновское Лукоморье» рассказали о развитии лукового кооператива, косметических масках из лука и избавлении от некрасивых женихов. Фестиваль лука прошёл в селе Стригуны Борисовского района в третий раз. Как рассказали участники фестиваля, в 2013 году первое «Стригуновское Лукоморье» стало результатом грантовой поддержки проектов. Идея понравилась, и традиция прижилась: теперь каждое лето в августе жители близлежащих сёл собираются вместе на фестиваль, где меряются размерами луковых головок, распродают урожай и от души веселятся. — На самом деле, раньше после сбора урожая всегда устраивали большую ярмарку. Купцы привозили телеги с арбузами, виноградом, которые меняли на лук. То есть мы не создали новую традицию, а возродили забытую, — рассказала учитель краеведения, экскурсовод стригуновской школы Марина Рудная. Игра на выживаниеПромахнуться и проехать мимо фестиваля было невозможно: на дороге дежурила полиция, обочины были увешаны щитами с приглашениями, а перед площадкой проведения — плотно припаркованные автомобили зрителей и участников. Первое, что увидели зрители «Стригуновского Лукоморья», — длинные вешалки с платьями, костюмами и пальто, лотки со столовым серебром. Некоторые участники фестиваля слово «ярмарка» восприняли слишком буквально. Стоит пройти чуть дальше и уже видна сцена — она уютно расположилась между бахчой и недостройкой. — Спасибо вам, замечательные добрые стригуновцы, за этот исторический классический пример выживания с помощью стригуновского лука! Спасибо, что до сих пор его выращиваете. Надеюсь, что наступит время, когда по-настоящему мы завершим импортозамещение, когда вернётся в промышленном объёме производство нашего лука! — поблагодарил жителей села глава администрации Борисовского района Николай Давыдов. жанраФестиваль организовали по уже устоявшимся канонам: на сцене выступали народные коллективы, на площадке мастера продавали пряники, матрёшек, кукол-оберегов, желающие чеканили себе монетки, где-то на задворках проходила дегустация еды. — Раньше такого не было. Наконец-то мы дожили до таких великих времён, когда все собираемся и празднуем «Лукоморье»! — поздравил земляков профессор Московской консерватории имени П. И. Чайковского, народный артист России Анатолий Лошак. Он разнообразил концертную программу оперными песнями про святую Русь и малиновые поля. Театральные зарисовки, хореографические композиции и отчаянные танцы двух ростовых кукол-луковичек померкли перед десятиминутным исполнением частушек про пользу лука. «Народницы» пели авторские частушки: администрация села объявила конкурс на лучшую потешку. Спели обо всём: о луковой окрошке, бане, перекусах в школе. Дали совет, как избавиться от нелюбимого жениха: надо натереться луком и пойти к нему на свидание!Досталось даже Пугачёвой: Даже Алле Пугачёвой,Примадонне высший класс,Наши масочки из лукаПомогают хоть сейчас! Луковый кооператив На ярмарочных рядах торговцев луком было немного, зато кричали они призывно, предлагая пятилитровое ведро лука за 200 рублей. — В этом году как-то незрелищно. Вот на прошлом фестивале ходили дамы в здоровенных луковых бусах, это было красиво! — подметила участница фестиваля София Болдырева. Однако одна торговая точка привлекала внимание: вся команда была одета в белые футболки с надписью «Стригуновский лук», а само пространство было украшено баннерами с информацией о луковом кооперативе. — Когда закончился советский период, перестали централизованно заниматься выращиванием лука. И за 20 лет чистый сорт стригуновского лука вывелся, потому что смешался с другими сортами, — рассказали председатель и зампредседателя кооператива Константин и Максим Джувага. — Цель нашего кооператива — попытаться собрать то, что осталось от стригуновского лука, и возродить его. Возродить чистый сорт. Мы работаем только первый год. Сейчас агроакадемия занимается выводом элитных семян. До этого Воронежский университет занимался селекцией лука. Года через три нам обещают настоящий стригуновский лук для выращивания в промышленных масштабах. Вид транспортного средства и личность водителя на настоящий момент неизвестны. Вечером в субботу, 2 апреля, в селе Богородском Новооскольского района водитель сбил 48-летнего пешехода, который шёл по краю проезжей части в попутном направлении. От полученных травм мужчина скончался на месте. Виновник ДТП скрылся с места происшествия.Полицейские просят очевидцев ДТП сообщить любую имеющуюся информацию по телефонам +7 (4722) 26-42-30, 352-832 или 02. Книги, в которых два разных сюжета идут параллельно, переплетаются и в итоге сходятся в одной точке — моя особенная любовь. Переплетение историй, судеб и мыслей вокруг одного человека или предмета — попробуй догадаться, как всё связано. Мой вариант детективов, которые в чистом виде я не люблю. Сегодняшняя новинка — «Калейдоскоп» Кузнецова — напомнила о моих любимых книгах-переплетениях. 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