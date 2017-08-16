В Ботаническом саду БелГУ до 1 сентября построят амфитеатр

В Ботаническом саду НИУ «БелГУ» до 1 сентября обещают достроить амфитеатр. Он расположится в верхней части сада, там смогут разместиться 300 человек на пластиковых сиденьях.
— Три года назад мы с филармонией организовали «НеслуЧАЙные встречи» в Ботаническом саду. Проект пользуется колоссальной популярностью. Амфитеатр даст возможность проводить эти встречи и другие серьёзные мероприятия в Ботаническом саду. Мы надеемся 7–8 сентября ввести его в действие. Это будет чудесный объект для горожан, — цитирует «БелПресса» слова ректора БелГУ Олега Полухина.
Строительство амфитеатра начали в июле. По информации издания, сооружение и благоустройство прилегающей территории будет стоит 10 миллионов рублей. Напомним, что в июне этого года Полухин рассказал журналистам о планах по строительству амфитеатра, а также о других изменениях в университете.