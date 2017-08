В Старом Осколе Стойленский ГОК отремонтировал несколько детских садов и школ

Несмотря на призывы прийти на выборы «из всех утюгов», многие белгородцы остались дома. Областная явка по сравнению с показателями 2010 года упала на десять процентов, а особенно ярко нежелание голосовать проявилось в больших городах — в Белгороде на участок пришёл только каждый третий избиратель. Благо, минувшая неделя подарила несколько интереснейших событий, не связанных с выборами, поэтому и кроме победы «Единой России» есть о чём рассказать. Поехали. Избиратель на выборах в Белгороде, фото fonar.tv — в начале недели «Коммерсант» рассказал о развитии сети торговых центров «Спутник», которой владеет депутат горсовета Белгорода Олег Розенталь. По информации издания, два новых ТЦ могут появиться до конца 2016 года в Старом Осколе и Губкине. В руководстве «Спутника» пояснили, что якорным арендатором торговых объектов станет продуктовый гипермаркет экономкласса «Наша радуга» — новый бренд широко известного «Ашана». Сам Розенталь говорит, что в строительство ТЦ компания планирует инвестировать 1 миллиард рублей. — странная история происходит с белгородским зоопарком. Когда все морально приготовились к тому, что зверинец на старом месте скоро закроют, мэр Белгорода Сергей Боженов вдруг подписал новое распоряжение о ликвидации зооуголка — согласно документу, зоопарк будет работать до 31 декабря 2016 года, тогда как по прежнему распоряжению ликвидация должна была пройти до 1 ноября 2015 года. В «Агро-Белогорье», которое занимается строительством новой площадки для зверей в Сосновке, только разводят руками — здесь никто от планов не отказывался, стройка идёт, договоры заключаются. — новый выпуск «Места знать надо» увидел свет в среду, 9 сентября. Светлана Немыкина и Алексей Зимин рассказали об единственной сохранившейся в Белгороде усадьбе XVIII века — доме купца Селиванова. — в номинации «Находка недели» побеждает военная база в Белгородской области. Всё именно так: 9 сентября агентство Reuters выдало эсклюзив — корреспондент сфотографировал начало строительства крупного объекта в селе Солоти Валуйского района Белгородской области. По документам госзакупок выяснилось, что на этом месте, возле железной дороги, связывающей Москву и Луганск, возводится настоящая военная база. На ней будут казармы на 3,5 тысяч человек, склады для вооружения, лазарет, бассейн, каток и парикмахерская. Официальных комментариев по поводу военного объекта за всю неделю так и не появилось — в Кремле посоветовали обращаться в Министерство обороны, а там «не опровергли, но и не подтвердили» факт строительства. Самый подробный обзор будущего объекта опубликовал РБК, который, кроме всего прочего, нашло связь между «ресторатором Путина» и подрядом на возведение базы. Примеру корреспондента Reuters в конце недели последовал и украинский журналист, который под видом обычного фермера вплотную подошёл к объекту и поговорил с местными жителями. Те, конечно же, сразу выложили ему всю «правду» про то, как под военные нужды землю отняли у фермеров и как Россия готовится танки по железной дороге возить. Александр Ткачёв в Белгородской области, фото belpressa.ru — главной историей недели стало чудесное спасение двухлетнего ребёнка 9 сентября на улице Студенческой. Во время прогулки маленькая девочка убежала от мамы и оказалась на крышке люка. Ребёнок провалился внутрь, а на крики матери о помощи прибежал случайно проходивший рядом сотрудник МЧС Антон Роганин. Уже после того, как он вытащит девочку наружу, окажется, что спасатель и папа ребёнка — бывшие одноклассники, которые не общались много лет. В итоге девочка оказалась в больнице, её жизни сейчас ничего не угрожает — в белгородском управлении МЧС уже заявили, что будут ходатайствовать о присвоении высокой награды своему сотруднику, а папа девочки хочет, чтобы Антон стал крёстным отцом его будущего ребёнка. Тем временем в «Белводоканале» объявили о внеплановой проверке всех люков в Белгороде. В компании не отрицают свою причастность к ЧП и заверили, что будут помогать пострадавшей девочке во всём, что ей необходимо. Следственный комитет начал собственную проверку инцидента. — пассажир белгородского аэропорта снял на видео, как сотрудники «аккуратно» разгружают багажный отсек самолёта, прилетевшего из Москвы. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/ru_RU/sdk.js#xfbml=1&version=v2.3"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));"Нормально" так багаж разгружают. Видел больше, но снять удалось только это! Аэропорт города БелгородаPosted by Виталий Золочевский on 11 сентября 2015 г.— в воскресенье, 13 сентября, Белгородская область выбирала депутатов облдумы шестого созыва. В восемь часов утра по региону открылись сотни участков, на которых жителям городов, посёлков и деревень предстояло определить, кому принимать бюджет, рассматривать и писать законы, быть посредниками между народом и федеральной властью. Интриги не случилось: уверенную победу одержала «Единая Россия», за ней со скромными 13 процентам идёт КПРФ, третье место заняла «Справедливая Россия», обогнавшая сторонников Владимира Жириновского из ЛДПР. Ниже всех оказалась «Гражданская платформа», проигравшая даже «пенсионерам» и «зелёным». Куда более интересные цифры показала явка по Белгороду и области — она оказалась существенно ниже, чем на выборах в 2010 году в облдуму и составила 33 процента по городу и 54 процента по региону. Не помогло даже то, что впервые голосовавшим обещали билеты в кино, чашки и диски с фильмами о Белгородчине. «Человек не вправе не приходить на выборы» — как бы подытожил всё произошедшее 13 сентября мэр Белгорода Сергей Боженов. Участник спортивной акции в парке Победы, фото fonar.tv Что это будет?16 и 17 сентября в Белгороде будут отмечать 20-летие белгородской епархии. В среду по центру города пройдёт крестный ход, а на Соборной площади после трёх часов дня откроют часовню князя Владимира. 17 сентября в «Белэкспоцентре» стартует выставка «Ангел Святого Белогорья». Посмотреть на всё это приедут делегации из Казахстана, Польши, Сербии, Беларуси и Украины. По данным на 20 апреля лесных пожаров в регионе не было, а за нарушение правил поведения в лесах составили 12 протоколов об административных правонарушениях. С понедельника, 20 апреля в Белгородской области вводится особый противопожарный режим. Соответствующее постановление вчера подписал губернатор Евгений Савченко.Напомним, «особый противопожарный режим» предполагает ограничение пребывания людей в хвойных лесах, запрет въезжать в них на автомобилях, разводить костры, проводить массовые мероприятия и использовать открытый огонь для лесосечных работ. В пресс-службе областного правительства рассказали, что леса патрулируют мобильные группы лесничеств вместе с полицией и сотрудникам МЧС. На сегодняшний день лесных пожаров в регионе не было, а на нарушителей правил поведения в лесах уже составители 12 протоколов об административных правонарушениях. Районный суд приговорил бывшего врача горбольницы № 2 к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. В пятницу, 1 апреля, адвокат бывшего врача горбольницы № 2 Ильи Зелендинова обжаловал приговор Октябрьского районного суда. Об этом сообщает «Комсомольская правда в Белгороде» со ссылкой на самого адвоката Сергея Амфитеатрова.Напомним, 24 марта Октябрьский районный суд приговорил Зелендинова к девяти годам и двум месяцам лишения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть и нанесение побоев из хулиганских побуждений, из-за которых скончался пациент больницы Евгений Вахтин. Осуждённому также запрещено работать врачом в течение трёх лет после освобождения из тюрьмы. На несовершеннолетнего составили административный протокол. В Белгородской области суд признал виновным школьника, у которого на странице в социальной сети во «ВКонтакте» нашли аудиозапись из ролика про ИГИЛ (организация официально запрещена на территории Российской Федерации — прим. ред. ). Песня «Скоро, очень скоро» является саундтреком ролика 2015 года, который распространяли в интернете представители террористической организации. На видео показывали сцены убийств и терактов. В России признали видео и песню экстремистскими. На подростка составили административный протокол, а его отец заплатил 1 тысячу рублей штрафа за своего сына. Отметим, что в 2016 году в Белгороде к административной ответственности за распространение экстремистских материалов привлекли 12 человек. На одного человека за публикацию экстремистского сообщения завели уголовное дело. «Фонарь» подробно разбирал тему, связанную с административными и уголовными делами, которые возбуждают на белгородцев за публикации в интернете. В материале мы объясняем, за какую фразу в интернете могут арестовать человека и почему одних судят статьям Уголовного кодекса, а других — по статьям Кодекса об административных правонарушениях. Замена теплосетей затянулась из-за обнаружившихся уже в ходе ремонта дополнительных работ, ухудшения погоды и проложенными с нарушениями кабелями связи на бульваре Юности. В пресс-службе филиала ПАО «Квадра» — «Белгородская генерация» отреагировали на жалобу, которая появилась в сообществе «Белгород сейчас» в четверг, 22 сентября. Константин Кошкин обратил внимание, что ремонт теплотрассы на бульваре Юности должен был закончиться 31 августа, но продолжается до сих пор. В компании извинились за доставленные неудобства и объяснили, что стало причиной увеличившегося срока ремонта теплосетей в Белгороде. — Филиал ПАО «Квадра» — «Белгородская генерация» завершает замену тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения в Белгороде. В ходе реконструкции проложено 8 километров трубопроводов. Два модернизируемых участка расположены по бульвару Юности. Задержка сроков выполнения строительно-монтажных работ здесь связана с выявленным в ходе реконструкции дополнительным объёмом работ. Также оказало влияние резкое ухудшение погодных условий в июле (интенсивные осадки), что повлекло за собой обрушение стенок каналов тепловых сетей и заиливание каналов. Кроме того, демонтажные работы по бульвару Юности были задержаны из-за наличия кабелей связи, проложенных с нарушением действующих нормативных документов, — пояснили в компа