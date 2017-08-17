В Старом Осколе Стойленский ГОК отремонтировал несколько детских садов и школ

Стойленский ГОК помог к 1 сентября отремонтировать несколько школ, детских садов и спортивных учреждений Старого Оскола. В первом полугодии комбинат на эти цели выделил 8,5 миллиона рублей. В частности, Старооскольский индустриальный-технологический техникум, для которого СГОК является основным партнёром, получил больше 2,7 миллиона рублей. За эти деньги купили учебники, спортивный инвентарь, заменили окна и сантехнику в общежитии техникума.Также СГОК отремонтировал спортивные залы в школе олимпийского резерва «Юность» и в спортивном центре «Старт». В плавательный бассейн в микрорайоне «Звёздный», ранее реконструированном СГОКом за 50 миллионов рублей, купили информационное табло, мебель, фены в раздевалки и тренажёры в зал.
Предприятие также приобрело необходимую мебель, технику, строительные и хозяйственные материалы, заменило окна и отремонтировало семь школ и десять детских садов Старого Оскола.
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