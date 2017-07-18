​В Белгороде профсоюз «Правда» поздравил ветеранов Воздушно-космических сил

В субботу, 15 июля, в Белгороде на АСК «Вираж» председатель профсоюза «Правда» Сергей Фуглаев поздравил ветеранов ВКС со 105-летием ведомства и вручил им ценные подарки в рамках акции «Военная служба по контракту в ВС РФ — Твой выбор!».
— Дорогие друзья! От себя лично и от всего профсоюза «Правда» я рад приветствовать вас на этом торжественном мероприятии. Выражаю искреннюю благодарность главнокомандующему Воздушно-космическими силами Российской Федерации генералу-полковнику Виктору Николаевичу Бондареву за возможность принять участие в этом важном и торжественном мероприятии и поздравить уважаемых ветеранов со 105-летием Воздушно-космических сил Российской Федерации. Дорогие ветераны! Благодаря вам, вашим профессиональным заслугам и личным качествам быть военным в нашей стране стало почётно и престижно! Вы — наша гордость. Вы — гордость нашей армии. Вы — гордость нашей великой России. Вы — яркий пример для подражания. Мы с вас берём пример во всем и гордимся вами. Дорогие ветераны, дорогие друзья, от всей души я поздравляю вас с наступающим праздником. Желаю вам и вашим близким здоровья, счастья, успехов во всех начинаниях и мирного неба над головой, — обратился к участникам акции Сергей Фуглаев.
Узнать больше о военной службе по контракту пришли более трех тысяч белгородцев. Для них развернули мобильные пункты, где можно было пройти отбор на военную службу по контракту и получить информацию о высших учебных заведениях Воздушно-космических сил.
— Знаменательно, что сегодняшнее мероприятие проходит в преддверии празднования 105-летия Воздушно-космических сил России. Военная служба всегда была делом настоящих мужчин, нет ничего более почётного, чем защита своего Отечества, своих родных и близких. Ждём вас в учебных, заведениях и воинских частях Воздушно-космических сил для продолжения славных традиций Российского воинства, — сказал заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Сергей Дронов .
В личной беседе лидер профсоюза «Правда» Сергей Фуглаев поздравил Сергея Владимировича с праздником и поблагодарил командование Воздушно-космических сил Российской Федерации за поддержку профсоюза и за помощь в организации в регионе патриотической фотовыставки «Герои России, какими их не видел никто».
Ветеран вооружённых сил России, лётчик-истребитель первого класса, кавалер ордена «За службу Родине» генерал-майор Виктор Гарбузенко отметил, что в этот торжественный день неспроста чествуются Воздушно-космические силы Российской Федерации, ведь лётчики бесстрашием и мужеством прославили себя и в период Великой Отечественной войны, и во время военных операций в Сирии, что вызывает гордость и уважение.
Участники акции также увидели выставку современной боевой авиационной и наземной техники, вооружения, обмундирования, стрелкового оружия, средств связи и экипировки военнослужащих.
Кульминацией акции стало выступление авиационной группы высшего пилотажа Военно-воздушных сил России «Русские Витязи». Экипажи продемонстрировали групповой пилотаж в составе звена из четырёх самолётов, парный и одиночный пилотаж. Белгородцы увидели «бочку», «петлю Нестерова», роспуск «тюльпана» и другие фигуры высшего пилотажа. Лётчики отработали полёты на встречных курсах, «встречные бочки», «колокол» и «зеркало».
Акция «Военная служба по контракту в Вооружённых Силах Российской Федерации – Твой выбор!» проводится уже третий год подряд во многих городах России.
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