​В Белгороде профсоюз «Правда» поздравил ветеранов Воздушно-космических сил

Обвиняемый должен заплатить штраф 50 тысяч рублей. В Белгородской области бывшего участкового ОМВД России по Корочанскому району признали виновным в получении взятки.Следователи установили, что в начале 2016 года обвиняемый узнал о том, что в селе Нечаево Корочанского района проживала женщина без документов. Участковый забрал у неё паспорт СССР и договорился, что не будет составлять протокол о нарушении, если она заплатит вознаграждение. Когда он приехал к ней, чтобы получить 4 тысячи рублей, его задержали сотрудники УМВД по Белгородской области. Теперь бывший полицейский должен заплатить 50 тысяч рублей штрафа. Трагедия произошла в районе рынка «Салют». В понедельник, 22 июня, утром на железнодорожных путях был обнаружен труп мужчины 1965 года рождения. Информация об этом поступила в Курский следственный отдел на транспорте. При погибшем нашли предсмертную записку, но её содержание не разглашают.Сейчас следственно-оперативная группа устанавливает обстоятельства случившегося. Алексеевский районный суд встал на сторону истца, который утверждал, что его лишили премии из-за планируемого сокращения штатной единицы. Алексеевский районный суд удовлетворил иск сотрудника завода к работодателю. Мужчина требовал выплатить ему премию в 25 тысяч рублей. Организация не согласилась с предъявленным иском. По их мнению, выплата годовой премии — это право работодателя, а не обязанность. Премировать сотрудников или нет решает генеральный директор, который определяет и размер выплаты.— В ходе заседания суд отметил, что выплата премии не может носить произвольный характер в отношении отдельных работников. Лишение премии должно быть мотивированным и основанным на фактах плохого исполнения трудовых обязанностей или других отрицательных причин, — пояснили в пресс-службе областного суда. Решением Алексеевского суда с ЗАО «Алексеевский комбикормовый завод» в пользу истца взыскали 23 499,34 рубля. Патриотическая акция начнётся в 2:30 возле музея-диорамы. В ночь с 21 на 22 июня в Белгороде по двум маршрутам будет ездить общественный транспорт, который привезёт желающих к диораме на патриотическую акцию «Самый длинный день в году», посвящённую началу Великой Отечественной войны.Автобусы в 2:00 отправятся от аэропорта по маршруту «Аэропорт — проспект Богдана Хмельницкого — проспект Славы — улица Попова — музей-диорама» и от остановки «Луч» по Щорса и дальше также по проспектам Богдана Хмельницкого, Славы, улице Попова к диораме. Возле диораме зажгут 1418 свечей в память о каждом дне войны. Зажечь их можно будет рядом с центральным входом в музей с 2:30 до 3:00. На фасад диорамы будут транслировать эпизоды фильмов о войне и кадры с акции «Белгородский полк», которая в этом году собрала около 30 тысяч белгородцев. Дальше пришедшим покажут литературно-музыкальную композицию и пригласят к мемориальному комплексу «Скорбящая мать» на панихиду по погибшим в войне. После её завершения белгородцев повезут обратно по тем же маршрутам. Полицейские передадут ребёнка врачам. В понедельник, 1 августа, в паблике поискового отряда «Лиза Алерт» сообщили, что пропавшую 28 июля в Белгороде восьмилетнюю девочку нашли живой. В УМВД по Белгородской области «Фонарю» подтвердили эту информацию. Ребёнка должны осмотреть врачи, с ней пообщаются сотрудники отдела по делам несовершеннолетних. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?125"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-78297449_1279", -78297449, 1279, 'u9w4CaX58eZjOiBBBNaY2YfNp6E', {width: 500})) setTimeout(arguments.callee, 50); }());Вечером пресс-служба УМВД по Белгородской области опубликовала у себя на сайте полную историю, где именно была эти несколько дней восьмилетняя Настя Шевцова. Милена Владыкина заняла второе место в благотворительном проекте компании МТС. В благотворительном проекте компании МТС девочка из Белгорода заняла второе место в одном из конкурсов. Милена Владыкина участвовала в акции «Поколение М» и заняла второе место в конкурсе «Самоделкины». Участница прислала на конкурс больше десяти работ, среди которых «дерево счастья», пластилиновые розы и другие поделки. Но второе место Милена получила за торт из конфет. — Приятно видеть юные таланты из Белгородской области в числе призёров проекта. Речь идёт о неравнодушных детях, которые своим творчеством помогают тяжело больным ребятам, ведь любая поделка, «лайк», комментарий или другое действие на сайте проекта или в его группах в соцсетях переводится в реальные деньги и направляются им на лечение. Хочется в новом сезоне проекта видеть ещё больше талантливых белгородских детей, — отмечает директор филиала МТС в Белгороде Гузель Галеева. Справка «Фонаря» Всероссийский благотворительный проект «Поколение М» придуман и реализуется компанией МТС и объединяет в себе идею развития творческих способностей ребят и сбор средств на лечение тяжелобольных детей. Виртуальная творческая площадка проекта — интернет-портал, группа в социальной сети «ВКонтакте» и страница в Instagram — где дети могут проявить свои таланты, участвуя в конкурсах, мастер-классах и интерактивных упражнениях. За выложенные работы, участие в голосовании на портале, а также за «лайки» и «репосты» в социальных сетях пользователи получают баллы и таким образом пополняют общий благотворительный счёт проекта, баланс которого в режиме реального времени обновляется на главной странице портала. В конце года МТС переводит баллы в реальные деньги, которые направляются на лечение детей. С апреля 2014 года в рамках «Поколения М» собрано более 14 миллионов рублей для операций 21 ребёнку. В Старом Осколе открыли самый большой в Черноземье дилерский центр компании. В Белгородской области за 2016 год продали 2920 машин марки Lada. Об этом в Старом Осколе на открытии нового дилерского центра компании рассказал Алексей Васильев, директор центра. — По поводу количества проданных автомобилей: за 2016 год в Белгородской области мы продали 2900 новых машин. Самая популярная машина по-прежнему Lada Granta. Но мы понимаем, что в «АвтоВАЗе» на месте не стоят. Вы видите, какое развитие происходит: это дилерские центры в новом формате, и это новые модели. Поэтому в среднесрочной перспективе, наверное, популярность новых моделей будет больше, — рассказал он журналистам. Новый дилерский центр Lada в Старом Осколе стал, по словам представителей компании, самым большим в Черноземье. Он представляет из себя большой шоу-рум, оформленный в новом фирменном стиле компании. Также в здании есть гараж для технического обслуживания. Владельцы центра пояснили, что открыли его для удобства клиентов. В 2016 году площадь засеянных соей земель увеличилась на 44 процента. В 2016 году «Мираторг» увеличил площадь обрабатываемых земель на 47 процентов по сравнению с прошлым годом. Теперь она составила 243 тысячи гектара. Из них 66,5 тысячи гектаров приходится на сою, более 79 тысяч гектаров — на кукурузу, а около 7 тысяч гектаров — на яровой ячмень. Помимо этих культур, агрохолдинг посеет ещё озимую пшеницу и тритикале. Основные обрабатываемые поля находятся в Белгородской и Курской областях. — В 2015 году компания стала лидером по урожайности в Белгородской области — это результат долгосрочной стратегии компании по внедрению передовых, высокоэффективных технологий обработки земли. Лидирующими показателями стали кукуруза и соя, которые являются основными культурами, необходимыми для производства высококачественных экологически чистых кормов для животноводческих площадок. Благодаря применению современной высокопроизводительной техники, а также внедрению новейших методов обработки земли, мы надеемся на высокие результаты уборочной кампании, — заявил генеральный директор зернового дивизиона Сергей Нефёдов. из стратегических целей «Мираторга» является выход на 100-процентную обеспеченность комбикормового дивизиона компании собственным сырьём, что станет возможно при постепенном увеличении производства зерновых культур. На правах рекламы 14 июля в Белгородской области произошло пять аварий с пострадавшими. В пятницу, 14 июля, в Корочанском районе водитель на Toyota Windom на повышенной скорости выехал на встречку. Он не справился с управлением и врезался в Ford Focus. В результате ДТП пострадала пассажирка «Тойоты», а водитель второй иномарки скончался в больнице.В ещё одной аварии пострадала шестилетняя девочка. Молодая женщина не справилась с управлением и съехала на обочину, где машина опрокинулась. Ребёнок был в детском автокресле, но всё равно получил травмы.Всего за сутки в регионе произошли пять ДТП, в которых пострадало семь человек, а ещё один погиб. В субботу, 2 июля, в мастерской театра «Спичка» прошла читка пьесы «Телефонные разговоры» питерского драматурга Алексея Чернеевского. Автор сам стал зрителем и участником постановки, а после неё рассказал о жанре читки, о своей работе и творчестве, о публике, о своих планах на Белгород, классике и новых форматах. Алексей Чернеевский, фото Романа Романенко«Телефонные разговоры» — это четыре диалога, вернее, разговора по телефону между двумя людьми, которые не знают друг друга, а может быть, знают слишком хорошо. В «Телефонных разговорах» собеседником на другом конце провода может оказаться кто угодно, а иногда даже и ты сам. На читке, как и в пьесе, актёры не знали, с кем будут вести разговор. На входе в мастерскую театра режиссёр «Спички» Оксана Половинкина всем гостям предлагала вымышленные телефонные номера, которые потом называли актёры, пытаясь «дозвониться» до случайного собеседника.Но не только зрители стали участниками читки, но и сам драматург и автор пьесы Алексей Чернеевский. Он вместе с актёром театра «Спички» прочёл четвёртый диалог «Разговор с самим собой», а после этого пообщался с корреспондентом «Фонаря» и в первую очередь поинтересовался:— Как это выглядело? — Немного странно и непривычно, как будто подслушиваешь, — признаюсь я.— Читка — это тоже определённый жанр, сценический, некая проверка пьесы, её первая проработка, первичная — как это звучит. Потому что бумага — это одно, а на сцене — это уже другое. Читка идёт с минимальной