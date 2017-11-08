​Белгородские юнармейцы стали гостями театрализованного шоу «Они сражались за Родину»*

Как отмечают участники театра «Несокрушимые», программа «Они сражались за Родину» в первую очередь ориентирована на подрастающее поколение, поскольку её главные цели — повышение интереса к истории нашей страны, традициям, воспитание национальной гордости за великое прошлое, за легендарные подвиги предков.



Фото пресс-службы профсоюза «Правда»

На шоу зрителям были представлены пять военно-тематических блоков в сопровождении музыкально-вокальных композиций: «Русь изначальная» (эпоха древней Руси), «Виват Гардемарины» (Петровская эпоха), «Гусарская баллада» (эпоха Отечественной войны 1812), «Солдаты Победы» (эпоха Великой Отечественной войны), «На страже России» (эпоха современной России).

Трём юнармейским классам белгородской школы № 24 имени Героя Советского Союза Ивана Петровича Крамчанинова представилась уникальная возможность узнать больше об истории российского государства, ключевых этапах его становления, требовавших в свое время от людей предельного напряжения душевных сил, воли и мужества.

— В ряды «юнармейцев» мы вступили только в этом году. 18 ноября у нас присяга, и перед походом в театр у нас была репетиция. Это очень волнительно, потому что нужно хорошо подготовиться. Но мы готовимся, потому что стать «юнармейцем» — это почётно, — рассказала ученица 5-а класса Дарья.

Зрелищное интерактивное шоу, которое делает зрителей соучастниками событий на сцене, вызвала живой интерес у юнармейцев узнать больше об увиденном. Постановка «Они сражались за Родину» познакомила ребят с интересными историческими фактами, целыми эпохами, а также нравами, бытом, костюмами, основами боевого мастерства и оснащения воинов соответствующего периода времени.



Фото пресс-службы профсоюза «Правда»

— Мы не знали, какая программа сегодня будет — сказали, что это сюрприз. После первого выступления с показом традиционных народных забав — прыжки через канат, перетягивание каната, драки с мешками между русскими богатырями, я поняла, что будет очень интересно. Ребята рядом со мной тоже с увлечением смотрели выступления, — рассказала Анастасия.

Это ещё одно совместное мероприятие в рамках подписанного соглашения о взаимодействии между Межрегиональным межотраслевым профессиональным союзом «Правда» и региональным отделением Всероссийского детско-юношеского движения «Юнармия». Так, 11 октября «юнармейцы» посетили музейный комплекс «Прохоровское поле».



— Патриотическое воспитание молодёжи — это систематическая и целенаправленная работа по формированию у подрастающего поколения высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга, защите интересов Родины. Именно эта цель легла в основу сотрудничества Межрегионального межотраслевого профессионального союза «Правда» и Белгородского регионального штаба «Юнармия», — отмечает Сергей Фуглаев, председатель профсоюза «Правда».