Поколение патриотов. Как юнармейцы благодаря профсоюзу «Правда» узнали больше о танковом сражении 1943 года*

План совместных мероприятий Межрегионального межотраслевого профессионального союза «Правда» и регионального отделения Всероссийского детско-юношеского движения «Юнармия» открыла поездка в Прохоровку с посещением музейного комплекса «Прохоровское поле» — государственный военно-исторический музей-заповедник и новый музей бронетанковой техники. Напомним, что организации 11 октября заключили соглашение о сотрудничестве.

Юнармейцы проявили неподдельный интерес к экскурсии. Выставка боевого оружия, демонстрация экипировки и снаряжения бойцов впечатлили гостей музейного комплекса. Настоящий восторг у юнармейцев вызвали фрагменты образцов вооружения, которые можно было детально рассмотреть, подержать в руках, а рассказ экскурсовода — оживлённый интерес к истории Великой отечественной войны. Новым фактом для юнармейцев стало и то, что почти все станки с танкового завода настоящие. Их подарил музею Союз машиностроителей России. Особую атмосферу в музее создавали реалистичные звуковые эффекты.

Юнармейцы — объединение юных патриотов своей страны, но прежде всего это дети, которые с увлечением исследовали территорию за зданием музея, где воссоздали фрагменты советских и немецких оборонительных укреплений: блиндажи, траншеи, окопы, ходы сообщений, наблюдательные пункты, артиллерийские площадки и укрытия для танков.

Юные посетители остались в восторге от экскурсии, ещё долгое время по пути домой они обменивались впечатлениями.

— Чувство патриотизма у ребёнка формируется в основном в его школьные годы, а в дальнейшем оно становится более зрелым и осознанным. Поэтому важно, чтобы все моменты познания ребёнком родной страны, её культуры, истории рождали в нём глубокий эмоциональный отклик, — отметил Сергей Фуглаев, председатель межрегионального межотраслевого профессионального союза «Правда», президент Федерации адаптивного спорта.

Напомним, что в планах взаимодействия у «правдивцев» и юнармейцев — разработка и реализация программ, нацеленных на развитие патриотического потенциала белгородской молодёжи, организация слёта юнармейцев и поощрение лучших за выдающиеся успехи в учёбе и спорте. Главным совместным проектом в этом году будет презентация выставки «Герои России, какими их не видел никто» в пяти белгородских ссузах с участием кавалеров Ордена мужества.



