В Белгородской области определили победителя матча среди ветеранов футбола по спорту глухих*

Мероприятие, организованное Всероссийским обществом глухих, при поддержке Федерации адаптивного спорта и регионального Центра адаптивной физической культуры и спорта, проходило в зале «Сокол».

Участие в нём принимали ветеранские команды (от 35 лет и старше) из Старого Оскола и Белгорода. Поболеть за футболистов пришли учащиеся школы-интерната №23. По регламенту соревнований матч по мини-футболу состоял из двух таймов по 20 минут. Основные правила: мяч коснулся стены — аут, мяч влетел в ворота — гол.

Перед началом игры с приветственным словом выступила председатель Белгородского регионального отделения Всероссийского общества глухих Татьяна Бессонова и пожелала футболистам яркой, результативной игры.

Председатель профсоюза «Правда», президент Федерации спорта глухих, спорта слепых, спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и спорта лиц с интеллектуальными нарушениями Сергей Фуглаев отметил, что основная цель товарищеского матча — поддержать ветеранов спорта глухих в их стремлении чаще встречаться, общаться и заниматься спортом, а также показать подрастающему поколению футболистов на примере старших товарищей, к чему нужно стремиться, и каких высоких достижений можно добиться, если усердно заниматься любимым видом спорта.

Борьба между принципиальными соперниками завязалась со стартовых минут. Старый Оскол ушёл в отрыв в два мяча ещё в первом тайме, но под занавес игрового отрезка белгородцы всё-таки распечатали ворота соперник. Во втором тайме Белгород наверстал упущенное и показал хороший футбол, что и отразилось на итоговом счёте — старооскольцы остались далеко позади — 8:3 в пользу белгородцев. В качестве приятного бонуса по окончанию игры всем спортсменам вручили сладкие подарки от федерации адаптивного спорта.

Участники товарищеского матча были едины во мнении, что спорт — это отличный стимул держать себя в форме, постоянно развиваться, не стоять на месте. В футболе важна координация, быстрая реакция, точность — без командных тренировок невозможно достичь каких-либо значимых результатов. Молодые спортсмены школы-интерната №23 отметили, что возраст спорту не помеха, в чём они лишний раз убедились, понаблюдав за игрой ветеранов футбола.