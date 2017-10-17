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На фестивале «Ночь искусств» покажут фильм про Белгородскую область

Белгородцы встретятся с известными музыкантами и дирижерами филармонии.

В Белгородской государственной филармонии с 4 на 5 ноября пройдет Ночь искусств. Событие вошло в официальный план областного проекта "Культурный регион", который поддержала компания "МегаФон".

Творческая программа начнется в 20:00 на арт-веранде. Там пройдут мастер-классы для детей «Музыкальные непоседы». В 21:00 белгородцев научат танцевать полонез, падеграс и менуэт. В эту ночь состоятся встречи с главным дирижером оркестра русских народных инструментов Евгением Алешниковым, дирижером симфонического оркестра Дмитрием Филатовым и артистом Глебом Мацевитым.

В Большом зале филармонии белгородцы впервые увидят короткометражный фильм про культурные и туристические особенности региона «Чтобы увидеть настоящее». Его сняла команда проекта «Культурный регион».

Для любителей академической вокальной музыки пройдет концерт в органном зале. В 23:00 дирижер камерного хора Елена Алексеева проведет мастер-класс по хоровому пению, а белгородский музыкант и композитор Тимур Халиуллин встретиться с гостями в органном зале.

Отдельной площадкой станет jazz-подвал. Там все желающие познакомятся с новым форматом классической музыки проекта Classic Lounge. А группа «Звуки Ба» и ансамбль «Токаев-квинтет» выступят с музыкальными экспериментами.

Текст: Екатерина Лобановская
Фото: Константин Кошкин

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#Белгородская государственная филармония #Ночь искусств
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