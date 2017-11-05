«Ночь искусств-2017» в Белгородской филармонии

В Белгороде в ночь с 4 на 5 ноября прошла всероссийская акция «Ночь искусств». Одной из её площадок стала Белгородская государственная филармония.

Для детей организаторы провели мастер-классы «Музыкальные непоседы». Белгородцев учили танцевать полонез, падеграс и менуэт. Ещё можно было пообщаться с дирижёром оркестра русских народных инструментов Евгением Алешниковым (тем самым, который на фестивале «Этажи» выступал вместе с Noize MC — прим. «Ф».), дирижёром симфонического оркестра Дмитрием Филатовым и артистом Глебом Мацевитым, участником нашего проекта «Что за трек?».

В большом зале филармонии белгородцы впервые увидели короткометражный фильм про культурные и туристические особенности региона «Чтобы увидеть настоящее». Для любителей академической вокальной музыки прошёл концерт в органном зале. Дирижёр камерного хора Елена Алексеева провела мастер-класс по хоровому пению, а белгородский музыкант и композитор Тимур Халиуллин встретился с поклонниками.

Отдельной площадкой стал Jazz-подвал. Там все желающие познакомились с новым форматом классической музыки проекта Classic Lounge. А группа «Звуки Ба» и ансамбль «Токаев-квинтет» выступили с музыкальными экспериментами.

— «Ночь искусств» проходит в России в пятый раз. Наша филармония с первого события присоединилась к этой акции. Нам интересно искать новые варианты общения с людьми, помимо традиционных концертов и вечеров. Это отличное мероприятие, которое доказывает, что искусство действительно объединяет, — прокомментировал худрук Белгородской государственной филармонии, заслуженный работник культуры РФ Евгений Алешников.