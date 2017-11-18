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​На Стойленском ГОКе выбрали мастера года*

В конкурсе поучаствовали 55 стойленцев.

На Стойленском ГОКе прошёл корпоративный конкурс «Мастер года-2017». В нём поучаствовали 55 работников комбината. В течение месяца участники проходили тесты на знание технологических процессов, нормирования труда, бережливого производства и промышленной безопасности.

В деловой игре конкурсанты должны были показать системность мышления, умение работать в команде и принимать сложные решения в сжатые сроки. В финал конкурса прошли восемь человек, которые представили свои мини-проекты. По условиям конкурса проекты должны иметь практическое применение на комбинате и содержать предложения по совершенствованию организации производства и повышению качества продукции, а также снижению её энергоёмкости.

— Подобные конкурсы для работников комбината — это уникальная возможность проявить неординарность, творческий и технический потенциал, поделиться с коллегами опытом и идеями. А самое главное — это стимул к самосовершенствованию, постоянному профессиональному росту и, конечно же, активному участию в решении стратегических задач предприятия по повышению эффективности производства, — говорит директор по кадрам и социальным вопросам Стойленского ГОКа Роман Великанский.

Лучшим мастером Стойленского ГОКа стал сотрудник цеха сетей и подстанций Олег Рощин, Второе место занял Дмитрий Сансызбеков из цеха железнодорожного транспорта, третье — работник цеха хвостового хозяйства Руслан Глотов. Победитель и призёры получили дипломы, корпоративные подарки и премии.

В 2017 году на СГОКе были проведены 11 конкурсов профмастерства среди работников комбината.

Никита Пармёнов

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#СГОК #Стойленский ГОК #Старый Оскол
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