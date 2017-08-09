С 1 марта сервис «Электронная регистратура» перестал работать. На сайте губернатора и правительства Белгородской области объяснили, как через интернет записать на приём к врачу себя и своего ребёнка. С 1 марта онлайн-запись доступна только на сайте «Госуслуги», а работавший ранее ресурс «Электронная регистратура» теперь только предоставляет информацию о графике работы врачей, но там теперь нельзя записаться на приём. На портале пользователю нужно пройти стандартную регистрацию, указав паспортные данные, СНИЛС и информацию о полисе ОМС. Если он захочет записать на приём ребёнка, которому ещё не исполнилось 14 лет, то в «личном кабинете» надо будет заполнить раздел «Информация о ребёнке». После этого со своим СНИЛСом и паспортом придётся обратиться в регистратуру детской поликлиники по месту прописки и попросить «внести в электронную медицинскую карту ребёнка данные о законном представителе». Напомним, что раньше записаться на приём можно было через сервис «Электронная регистратура», который закрыли 1 марта. По сообщениям наших читателей, регистратура не всегда работала стабильно и могла предоставлять неверную информацию о посещении больницы: люди отмечали, что система показывала визиты к врачу, которых, по их словам, не было. Подробнее о проблемах сервиса можно прочитать в нашем материале.
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В Красногвардейском районе больница заплатит миллион рублей родственникам умершего пациента

Белгородский областной суд изменил решение Красногвардейского районного суда и увеличил размер компенсации родственникам умершего мужчины

Белгородский областной суд обязал руководство Красногвардейской центральной районной больницы выплатить 1 миллион рублей родственникам умершего пациента. Суд установил, что в октябре 2015 года мужчину привезли в больницу после дорожной аварии. Он пробыл в стационаре семь дней, после чего врачи диагностировали у него дополнительные повреждения и провели операцию, после которой мужчина скончался.

— Установлено, что больницей не выполнен весь объём исследований, показанных пациенту при поступлении и лечении в стационаре, что в свою очередь не позволило своевременно поставить ему правильный диагноз, провести операцию и повысить вероятность благоприятного исхода, — сообщили в пресс-службе областного суда

Раньше Красногвардейский районный суд уже обязал больницу заплатить родственникам умершего пациента 300 тысяч рублей, однако Белгородский областной суд посчитал, что эта сумма мала для компенсации морального вреда. Врача, который лечил пациента, привлекли к дисциплинарной ответственности.

Трофим Нарожный

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#Белгородский областной суд #Красногвардейский район
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