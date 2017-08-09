В Красногвардейском районе больница заплатит миллион рублей родственникам умершего пациента

Белгородский областной суд обязал руководство Красногвардейской центральной районной больницы выплатить 1 миллион рублей родственникам умершего пациента. Суд установил, что в октябре 2015 года мужчину привезли в больницу после дорожной аварии. Он пробыл в стационаре семь дней, после чего врачи диагностировали у него дополнительные повреждения и провели операцию, после которой мужчина скончался.
— Установлено, что больницей не выполнен весь объём исследований, показанных пациенту при поступлении и лечении в стационаре, что в свою очередь не позволило своевременно поставить ему правильный диагноз, провести операцию и повысить вероятность благоприятного исхода, — сообщили в пресс-службе областного суда
Раньше Красногвардейский районный суд уже обязал больницу заплатить родственникам умершего пациента 300 тысяч рублей, однако Белгородский областной суд посчитал, что эта сумма мала для компенсации морального вреда. Врача, который лечил пациента, привлекли к дисциплинарной ответственности.