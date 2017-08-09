В Красногвардейском районе больница заплатит миллион рублей родственникам умершего пациента

С 1 марта сервис «Электронная регистратура» перестал работать. На сайте губернатора и правительства Белгородской области объяснили, как через интернет записать на приём к врачу себя и своего ребёнка. С 1 марта онлайн-запись доступна только на сайте «Госуслуги», а работавший ранее ресурс «Электронная регистратура» теперь только предоставляет информацию о графике работы врачей, но там теперь нельзя записаться на приём. На портале пользователю нужно пройти стандартную регистрацию, указав паспортные данные, СНИЛС и информацию о полисе ОМС. Если он захочет записать на приём ребёнка, которому ещё не исполнилось 14 лет, то в «личном кабинете» надо будет заполнить раздел «Информация о ребёнке». После этого со своим СНИЛСом и паспортом придётся обратиться в регистратуру детской поликлиники по месту прописки и попросить «внести в электронную медицинскую карту ребёнка данные о законном представителе». Напомним, что раньше записаться на приём можно было через сервис «Электронная регистратура», который закрыли 1 марта. По сообщениям наших читателей, регистратура не всегда работала стабильно и могла предоставлять неверную информацию о посещении больницы: люди отмечали, что система показывала визиты к врачу, которых, по их словам, не было. Подробнее о проблемах сервиса можно прочитать в нашем материале.