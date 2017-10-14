В мэрии Белгорода рассказали, что маршрут до «Полимедики» на Крейде пока не востребован у горожан

Маршрут из района Старого города до поликлиники «Полимедика» оказался невостребованным у жителей города. Об этом сообщили «Фонарю» в администрации Белгорода.

Ранее до «Полимедики» продлили маршрут автобуса №9 Энергомаш — улица Засечная. Как сообщили в городской администрации, вскоре движение по этому направлению прекратили из-за отсутствия пассажиропотока. Сейчас белгородцам приходится добираться до поликлиники либо с пересадками, либо идти пешком с конечных остановок.

Фото belpressa.ru

В мэрии сообщают, что при введении новой схемы общественного транспорта к «Полимедике» вновь пустят маршрут №9, который будет идти по следующим улицам: Белгородский проспект — Попова — проспект Славы — Белгородского полка — Корочанская — Сторожевая — Засечная — Сторожевая — Дзгоева — Макаренко и обратно.

Кроме того, местные жители жалуются на малое количество транспорта, который идёт с Крейды в центр города. Раньше в эту часть города ходил автобус 21А, которые обслуживался так называемыми «нелегальными перевозчиками». Однако несколько месяцев назад его убрали по неизвестным причинам. На вопрос, не планируется ли расширить количество маршрутов на Крейду, вернуть маршрут 21А и увеличить количество автобусов утром и вечером, в администрации ответили, что пока только проанализировали потребности пассажиров.

— При разработке новой схемы маршрутной сети и её корректировке сотрудниками администрации города проведён анализ пассажиропотока и потребностей жителей в пассажирских перевозках, в том числе жителей района Крейда. При проведении данного анализа также учитывались маршруты, по которым ранее осуществлялась несанкционированная перевозка пассажиров, — ответили в мэрии.

Когда будет введена в Белгороде новая схема маршрутной сети,в администрации затруднились ответить.