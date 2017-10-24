В Белгороде наградили победителей фестиваля-марафона «Мир равных возможностей»*

21 октября в МКЦ НИУ «БелГУ» состоялась церемония закрытия фестиваля-марафона физической культуры, спорта, туризма, творчества и социальной адаптации людей с ограниченными возможностями «Мир равных возможностей».

Организаторами мероприятия выступили Управление физической культуры и спорта Белгородской области и Центр адаптивного спорта и физической культуры, при поддержке Федерации адаптивного спорта.

51 команда из 22 муниципалитетов Белгородской области участвовала в семи этапах соревнований: знакомились с историческими и культурными ценностями региона, посещали красивейшие места области, пробовали себя в экстремальных видах спорта, участвовали в народных гуляниях. Всего участниками фестиваля стали 500 белгородцев, в том числе и люди с особенностями здоровья и более 2 тысяч волонтеров, судей и специалистов из спортивных школ и клубов.

— Это уже второй фестиваль-марафон «Мир равных возможностей». Приятно отметить, что количество участников увеличилось почти вдвое. Это значит, что фестиваль развивается и растет. Хочется, чтобы он стал доброй традицией. Мы сделаем для этого всё возможное, сказал начальник управления физической культуры и спорта Белгородской области Олег Сердюков.

Главная идея масштабного проекта — обратить внимание общества на проблемы адаптации людей с особенностями здоровья, а также объединить их и дать площадку для самовыражения.

Грамоты и подарки получили спортсмены — участники фестиваля Андрей Кожемякин, Татьяна Рябченко, Дарья Булавина, Геннадий Маликов и другие. Награждал их председатель профсоюза «Правда» и президент Федерации адаптивного спорта Сергей Фуглаев.

— Прошедший фестиваль-марафон — это грандиозное событие, в которое вложили много сил. От всего профсоюза «Правда», от Федерации адаптивного спорта я рад поздравить всех вас с завершением этого масштабного проекта! Выражаю искренние слова благодарности организаторам фестиваля. Большое спасибо всем участникам, вы показали безграничные возможности командного духа, как надо стремиться к победам и жить в равенстве и дружбе! Желаю Вам вести активный и здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом и упорно идти к намеченной цели! А наша Федерация будет вам в этом помогать, — отметил Сергей Фуглаев.

На сцене в этот день выступали группа «31 регион», ансамбль спортивного и бального танца «Белогорочка», танцевальный коллектив «Терпсихора — Алиса», солисты школы-студии «Вереск».

С особым теплом публика встречала номера в исполнении людей с особенностями здоровья. На зрителей произвёл впечатление танец Константина Гулевского, который передвигается на коляске, и Екатерины Собкаловой. Бурные аплодисменты заслужил Василий Иванов, спевший песню «Команда молодости нашей». Молодой человек незрячий.

— Это замечательный фестиваль. Хотелось бы побольше таких социальных проектов. Они очень нужны для каждого из нас. Это объединяет людей, даёт им духовную поддержку, — сказала директор областного Центра адаптивного спорта и физической культуры Елена Стрижакова.

По итогам семи этапов соревнования третье место среди детских команд завоевал Прохоровский район, второе — Грайворонский район, победу присудили команде «Лидер № 2» из новооскольской школы-интерната.

Золотые медали среди взрослых участников тоже взяли новооскольцы — команда «Лидер № 1». На втором месте — Прохоровский район, на почётной третьем — Губкинский городской округ.

Фестиваль-марафон «Мир равных возможностей» — уникальное мероприятие, которое объединяет в одну большую дружную команду людей с активной жизненной позицией, оптимистичных и сильных духом, тех кто достойно преодолевает трудности и уверенно идёт вперёд.



