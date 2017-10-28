Алексей Навальный оценил белгородский аэропорт

Политик Алексей Навальный в своём «твиттере» похвалил белгородский аэропорт, через который ему пришлось ехать, чтобы добраться до Курска, где он в субботу, 28 октября, проведёт очередную встречу со своими стронниками. Навальный назвал воздушный порт Белгорода «современным и очень красивым».

Навальный в Шереметьево перед отлётом в Белгород, фото @navalny

Прилетели в Белгород, отсюда уже на машине в Курск. В Белгороде отличный аэропорт оказывается. Современный и очень красивый.

— Alexey Navalny (@navalny) 28 октября 2017 г.

Пока неизвестно, будет ли в Белгороде встреча с Алексеем Навальным. По словам координатора белгородского штаба Евгения Карпова, волонтёры до сих пор не могут согласовать с белгородской администрацией дату и место встречи.



— Уже подано более 40 уведомлений. В тех местах, куда мы подаём, срочно начинают фейковые ремонтные работы и отказывают без альтернативы. Несколько раз альтернатива предлагалась, но на Крейде и в 10 утра. Соответственно, ни место ни время нам не подходят. Будем пробовать искать помещение для встречи сами и через сторонников, либо землю в собственности сторонников,— рассказал «Фонарю» Евгений Карпов.