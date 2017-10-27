В Старом Осколе Стойленский ГОК купил три новых БелАЗа*

Стойленский ГОК купил три новых 136-тонных автосамосвала БелАЗ для перевозки горной породы в карьере. Теперь у комбината 35 большегрузов, которые смогут перевезти всю необходимую в 2018 году породу.

Современное оборудование на БелАЗах обеспечивает надёжность и безопасность техники даже при повышенных нагрузках. Диаметр колёс у новых машин больше трёх метров, а высота самого самосвала около шести. БелАЗ с мощностью двигателя в 1,6 тысячи лошадиных сил может набирать скорость до 64 километров в час. Также в машинах установлены жидкокристаллические мониторы, которые показывают остаток топлива, текущую грузоподъёмность и давление в шинах.

Кузова БелАЗов укреплены изнутри износостойкой сталью, которую производят на предприятии NLMK Clabecq в Бельгии. Это позволяет значительно увеличить срок службы кузова. Все новые автосамосвалы включены в диспетчерскую систему «Карьер», которая отслеживает положение машин, объём перевозок, содержание железа в руде на разных участках карьера и вычисляет оптимальный трафик.





