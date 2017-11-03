Tele2 запустил программу кэшбэка «Больше»

Оператор мобильной связи Tele2 запустил программу лояльности «Больше». Клиенты компании теперь могут получать кэшбэк на счёт мобильного телефона от партнёров сотового оператора.

Чтобы присоединиться к программе «Больше», нужно зайти на страницу проекта на сайте Tele2 и ввести номер своего мобильного. После авторизации в личном кабинете можно будет выбрать интересующее предложение и категорию, например, «Мода», «Активная городская жизнь», «Спорт» и другие. Там же можно найти информацию о сроке действия акции, условиях получения скидки или начисления кэшбэка.

Абоненты Tele2 могут вернуть до 40 процентов от стоимости товара на счёт мобильного телефона. Этими деньгами можно будет оплатить мобильную связь или перевести их с помощью сервиса «Платежи и переводы». Сам кэшбэк зачисляется в течение трёх месяцев со дня покупки.

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