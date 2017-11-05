В Белгороде проведут бесплатный семинар по поисковой оптимизации сайтов

В Белгороде 10 ноября пройдёт бесплатный семинар по SEO — поисковой оптимизации. Эксперт в области интернет-маркетинга и поискового продвижения, ведущий SEO-специалист digital-агентства «Продвижение» Дмитрий Лимонов покажет, как оптимизировать сайт и привлечь больше посетителей и клиентов.

Организаторы обещают рассказать о трафике и о том, как клиенты приходят на сайт, правильной структуре сайта и URL-адресов, поисковых запросах, а также о том, что простые пользователи хотят увидеть на вашем сайте. Дмитрий Лимонов научит, как избавляться от конкурентов в выдаче и обходить фильтры поисковых систем, которые не позволяют получить максимальный трафик на сайт.

Для участия в семинаре достаточно зарегистрироваться на сайте digital-агентства «Продвижение» и при регистрации ввести промокод «freeaudit10». Семинар пройдёт 10 ноября с 18:00 до 20:00 в бизнес-пространстве «Контакт» на Королёва, 2А.











