$ 58,43
 68,08
฿ 446 к
+4 °C
воскресенье, 5 ноября
https://pravda31.ru/press-tsentr/novosti/aktsiya-prav-da-s-1-oktyabrya-2017-goda-dlya-vsekh-zhitelej-belgorodskoj-oblasti/?utm_source=fonar&utm_medium=banner&utm_campaign=pravda
http://xn--80ab0azb6c.xn--1-itb6abebm.xn--p1ai/

В Белгороде проведут бесплатный семинар по поисковой оптимизации сайтов

SEO-специалист digital-агентства «Продвижение» Дмитрий Лимонов покажет, как привлечь больше посетителей и клиентов и оптимизировать сайт.

В Белгороде 10 ноября пройдёт бесплатный семинар по SEO — поисковой оптимизации. Эксперт в области интернет-маркетинга и поискового продвижения, ведущий SEO-специалист digital-агентства «Продвижение» Дмитрий Лимонов покажет, как оптимизировать сайт и привлечь больше посетителей и клиентов.

Организаторы обещают рассказать о трафике и о том, как клиенты приходят на сайт, правильной структуре сайта и URL-адресов, поисковых запросах, а также о том, что простые пользователи хотят увидеть на вашем сайте. Дмитрий Лимонов научит, как избавляться от конкурентов в выдаче и обходить фильтры поисковых систем, которые не позволяют получить максимальный трафик на сайт.

Для участия в семинаре достаточно зарегистрироваться на сайте digital-агентства «Продвижение» и при регистрации ввести промокод «freeaudit10». Семинар пройдёт 10 ноября с 18:00 до 20:00 в бизнес-пространстве «Контакт» на Королёва, 2А.





Никита Пармёнов

Читайте также

#Бизнес-пространство Контакт #лекция #интернет
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
comments powered by HyperComments
http://reklama.2gis.ru/belgorod

Похожие новости