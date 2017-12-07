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четверг, 7 декабря

Белгородцев приглашают послушать научно-популярные лекции о работе мозга

Двое спикеров расскажут о полушариях мозга, отвечающих за творчество и аналитические операции, а также об особенностях развития людей с заболеваниями мозга.

В субботу, 9 декабря, в 18:30 в бизнес-пространстве «Контакт» пройдут две научно-популярные лекции о том, как устроен организм человека. С первой лекцией «Мозг и творчество» выступит врач-ординатор Научного центра неврологии Анна Хоружая . Она расскажет о том, какое из наших полушарий отвечает за творчество, а какое — за аналитические операции, и какие существуют с этим связанные мифы.

Вторая лекция будет об уникальных случаях в медицине — «Интересный пациент: можно ли жить с 10 процентами мозга». Её проведёт научный журналист с десятилетним стажем Алексей Паевский.

Вход свободный.

Карина Лукьянова

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#лекция #Бизнес-пространство Контакт
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