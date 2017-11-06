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В Белгороде домработница украла у пенсионерки почти 200 тысяч рублей

Женщина брала деньги в то время, пока хозяйка была в другой комнате.

Октябрьский районный суд признал виновной женщину в хищении почти 200 тысяч рублей у пенсионерки. Домработница приходила к пенсионерке по выходным на протяжении двух лет. В феврале этого года она взяла 100 тысяч рублей из её шкафа. Позже, в апреле, из того же шкафа она снова украла 93 тысячи рублей.

Домработница осознала свою вину и написала явку с повинной. Теперь её ждут исправительные работы в течение полутора лет с удержанием 5 процентов заработка в пользу государства. А потерпевшей она должна вернуть 193 тысячи рублей. При вынесении приговора судья учёл, что у обвиняемой есть малолетний ребёнок.

Виолетта Бакарас

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