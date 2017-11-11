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В Белгородской области власти хотят обязать водителей грузовиков мыть колёса при выезде с полей

Губернатор считает, что колёса большегрузов нужно мыть, чтобы избежать ДТП из-за оставляемой ими грязи.

В Белгородской области власти хотят обязать водителей грузовиков мыть колёса при выезде с полей

В Белгородской области водителям большегрузов предложили мыть колеса при выезде с полей на дороги. Губернатор Белгородской области, вернувшись с поездки в Прохоровский район, заявил, что грязь на дорогах может стать причиной аварий.

— Хватит такой бесхозности. Сейчас интенсивность движения другая, и грязь на дороге — это колоссальная степень аварийности. На высокой скорости занесло — ДТП, смертельный случай, — цитирует губернатора Белгородской области Евгения Савченко«БелПресса».

Губернатор предложил обязать водителей грузовиков чистить колеса перед выездом с полей.

Текст: Илья Лядвин
Фото: Владимир Корнев

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#Евгений Савченко
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