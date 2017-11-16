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Администрацию Белгородского района обязали оплатить ремонт в новых домах, куда переселили людей из ветхого жилья

Стоимость ремонтных работ эксперты оценили от 200 до 300 тысяч рублей.

Белгородский районный суд обязал районную администрацию оплатить работы по устранению неполадок в домах, в которые людей переселяли из ветхого жилья. Ранее в суд обратились четыре жителя посёлка Разумное. Они утверждали, что в новых домах, которые они получили по программе переселение из аварийного жилья, есть проблемы с ремонтом: протекает кровля, неправильно работает дымоход, замыкает электропроводка, нет света в ванных комнатах и другие проблемы.

Экспертиза оценила стоимость ремонтных работ от 193 до 297 тысяч рублей.

Суд удовлетворил иски жителей и обязал администрацию Белгородского района возместить им деньги на ремонт.

Илья Лядвин

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