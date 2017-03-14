​В Белгороде открыли сезон карильонных концертов

В Белгороде в парке Победы открылся сезон карильонных концертов. Первое в этом году выступление Тимура Халиуллина на передвижном карильоне состоялось 13 марта. Следующий концерт назначен на 18 марта. Начало в 14.00.
В этом году карильонные концерты пройдут не только в Белгороде, но и в Прохоровке, Старом Осколе, Губкине и Дубовом. В пресс-службе Белгородской государственной филармонии также рассказали, что в этом году карильон передвигается на новом современном грузовике, который купили благодаря финансовой поддержке регионального правительства. За расписанием концертов можно следить в официальной группе филармонии во «ВКонтакте» и на сайте belgf.ru.