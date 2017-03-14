​В Белгороде открыли сезон карильонных концертов

Нарушители пытались нелегально пересечь границу. Белгородские пограничники задержали пятерых граждан Вьетнама, которые пытались незаконно перейти границу с Украиной. Нарушители сначала прилетели в Москву и Иркутск, а потом приехали в Белгород, чтобы в обход пограничных пунктов попасть на Украину. В июне 2016 года посетитель кафе скончался от черепно-мозговой травмы, полученной во время падения со ступенек. Октябрьский районный суд вынес обвинительный приговор белгородцу, обвинявшемуся в причинении смерти по неосторожности. Мужчину приговорили к году ограничения свободы. В июне 2016 года осуждённый на крыльце кафе поссорился с одним из посетителей и толкнул его. Мужчина упал со ступенек, ударился головой и скончался от закрытой черепно-мозговой травмы.В пресс-службе суда рассказали, что при вынесении приговора учли смягчающие обстоятельства. В частности, осуждённый помогал раскрыть преступление и выплатил компенсацию родственникам погибшего. Женщина представлялась своим жертвам потомственной целительницей. По информации областного УМВД, полицейские задержали разыскиваемую 71-летнюю женщину после поступившего заявления о мошенничестве. Злоумышленница успела обмануть трёх оскольчанок и жительниц других российских регионов. В мае прошлого года в полицию обратилась жительница Старого Оскола, которая рассказала, что познакомилась с пожилой женщиной. Она представилась заявительнице астрологом и сообщила, что на её семью наложена порча. Ритуал по избавлению от порчи было предложено провести на личных вещах. Оскольчанка целый месяц носила гадалке одежду, золотые украшения и деньги, общая сумма которых составила более 100 тысяч рублей. Деньги «астролог» обещала вернуть, как только закончится обряд. Затем она сообщила, что ей нужно уехать, но в назначенный срок не вернулась. В полиции женщине сообщили, что она общалась с неоднократно судимой мошенницей, находящейся в федеральном розыске за аналогичные преступления. Сейчас злоумышленница взята под стражу, в её отношении возбуждено уголовное дело. Концерт состоится в баре «Тау» 29 июля. 29 июля в Белгороде в баре «Тау» с известными хитами и песнями из будущего альбома «Жить на глубине» выступит волгоградский музыкант Бранимир. Пластинка выйдет 1 сентября и станет второй частью трилогии «Песни утопающих».— То ли оккультный Джигурда, то ли Майкл Джира, заброшенный в страшный Волгоград, чьи ночи полны призраков сотен тысяч геройских мертвецов. Им можно проверять на прочность хипстеров, попов и любителей русского рока, — так писал музыкальный обозреватель Андрей Бухарин о первой части «Песен утопающих» Бранимира, включив этот альбом в 10 лучших альбомов 2012 года. Следующий альбом «Семь чудес», который Бранимир представил в 2015 году, поклонники его песен сочли чересчур «нежным», что, по их мнению, несвойственно темпераменту и стилю «бранящего мир» барда. «Когда же будет старое и злое?», – не унимались слушатели, и, наконец, дождались. «Жить на глубине» — как раз об этом, новая попытка музыканта разобраться вместе со слушателями, почему мир такой холодный и жестокий, и как нам нужно измениться, чтобы изменить его. В альбом войдут старые, но переписанные «по-человечески» композиции «Отцвели глаза твои» и «Папа, я к тебе вернусь» и новые песни. Альбом представляет собой «историю ребёнка, заблудившегося в тёмном лесу жизни. Чума вокруг, сломанный компас, кривые дороги грехов и ошибок, долгий и нелёгкий путь к покаянию». Одна из песен с грядущего альбома Бранимира войдёт в остросюжетный фильм Петра Дикарева «Гайлер», главную роль в котором сыграет писатель Захар Прилепин. Альбом «Жить на глубине» выйдет на физических носителях на лейбле «Огни» и будет доступен на цифровых площадках ITunes и Google Play.Справка «Фонаря»Бранимир — известный волгоградский рок-бард. Активно гастролирует по всему миру с концертами, записывает «совместки» со звездами отечественного хип-хопа и писателями. О его творчестве положительно отзывались ведущие музыкальные критики страны – Артемий Троицкий и Андрей Бухарин. Бар «Тау» находится в Белгороде на улице Щорса, 45г. Начало концерта в 20:00. Цена билета 400 рублей. Приобрести школьные товары можно до 27 августа. В среду, 24 августа, в «Белэкспоцентре» открылась выставка «Мир детства. Школа». Она проводится в 19-й раз. Белгородцы могут купить к школе нужные принадлежности и вещи. Также белгородские школы и детские сады представляют здесь свой опыт и проекты по Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного образования в Белгородской области на 2013 – 2020 годы.Параллельно работает выставка «Белгородэкспо». Всего в «Белэкспоцентре» свою продукцию представили более 170 предприятий из 15 регионов России и республики Беларусь.Выставки продлятся до 27 августа. Следователям предстоит выяснить причину, по которой 53-летний мужчина решил расправиться с 50-летним белгородцем. В следственном управлении СК РФ по Белгородской области возбудили уголовное дело по трём статьям Уголовного кодекса на 53-летнего жителя Курской области. Мужчину обвиняют в покушении на убийство общеопасным способом, незаконном хранении и ношении взрывных устройств.В пресс-службе ведомства рассказали, что, по предварительной версии, курянин подложил взрывное устройство под машину своего белгородского знакомого, с которым у него «давно сложились неприязненные отношения из-за предпринимательской деятельности». Конкретную причину, по которой мужчина решил таким способом расправиться со своим знакомым, следователям предстоит выяснить. Сейчас обвиняемый заключен под стражу на время следствия. Если его вину докажут, обвиняемому грозит тюремный срок вплоть до пожизненного заключения. Напомним, накануне стало известно о задержании подозреваемого в попытке взрыва на улице Преображенской в Белгороде. Сотрудники уголовного розыска поймали подозреваемого благодаря данным об автомобиле, который видели рядом с местом предполагаемого взрыва. В мае 2015 года из-за операции по поискам и обезвреживанию взрывного устройства на несколько часов было перекрыто движение на Преображенской, а из соседних домов эвакуировали людей. Специальный корреспондент «Фонаря» Владимир Корнев поговорил с заслуженным архитектором России о современном облике Белгорода. Владимир Вишневский приехал в Белгород в 1972 году — по словам самого архитектора, он «влюбился в город по уши». Плодом любви стали здания Дворца бракосочетаний, Дома печати и краеведческого музея, автором проектов которых был Вишневский. Шесть лет Владимир Владимирович был заместителем главного архитектора области, затем стал преподавать. Сейчас Вишневский защищает свои творения от «покушающихся» на них молодых художников, разговаривает с горожанами о «странных» новостройках и путешествует.— Когда вы гуляете по улицам Белгорода, вам нравится то, что окружает вас?— То, что происходит сейчас в городе, с точки зрения истории, возникновение вот этих «странных» объектов — реакция у людей абсолютно разная.— На новые здания?— Конечно. Эти компромиссные вещи вызывают и негодование, и недоумение, и разочарование…— А в чём компромисс?— В том, что возникают нелепые по зонированию вещи. Я конкретно возьму «Париж». Ко мне обращаются простые люди и спрашивают: «Владимир Владимирович, что это такое?!». Вдруг, в центре города, в пойме реки Везёлки, где по генеральному плану серьёзнейшие люди (московские институты, Санкт-петербургский институт урбанистики) хранили территорию под развитие центра театральной, административной, коммерческой, учебной деятельности — одним словом, ядром, «нашим Вегасом»… И вдруг возникает — бац! — жилая группа, невзирая на подъезды, гаражи, школы, садики, транспорт... Вроде бы идея хорошая, людям хорошо, которые будут там жить, а нагрузка на центр сильно увеличивается. Удобно заказчику: сети не надо строить, дороги не надо строить, канализация — всё готовенькое, всё предшественники сделали. Вот многие про Москву спрашивают — а какой там стиль архитектуры был, хайтек или, может, деконструктивизм? А в Москве «стиль Лужкова»! Он хороводил, строил крупнейшие объекты, которые нарушали панораму Москвы, — и вот его сейчас нет, а все эти крепости остались. «Но Москва — это столица, а Белгород — это просто город. И у каждого города должно быть своеобразие, свои характеристики. Мы называли Белгород белым городом, светлым, чистым. За 40 лет моей деятельности город преобразовался колоссально. Где мы с вами сейчас находимся (разговор проходит в мастерской Вишневского в жилом доме на улице Костюкова — прим. ред.), подсолнухи росли! Такие микрорайоны строились! Всё делалось согласно генеральным планам: выдерживались стандарты, архитектурная политика… Сейчас это, конечно, кануло в лету, но наследие осталось колоссальнейшее». — Почему всё изменилось?— Изменилась политика.— Региональная или федеральная?— Федеральная. В Москве это «рублёвские» моменты, секторы индивидуальной жилой застройки: где-то удачные, где-то нет. Города обложили данью, людям предложили жить в таких жилых образованиях. И ведь полемики не было о том, правильным ли мы путём идём.— А какой другой путь?— Я не знаю! Мы шли однажды путём Америки, но там всё другое: климат, расстояния, работа. А у нас — «я работаю слесарем, а жильё у меня на окраине за 250 километров от работы, с зарплатой 10 тысяч рублей». В 1980 году я был в Суханова на курсах повышения квалификации. И перед нами выступали очень маститые люди — «белые» люди от архитектуры, которые признаны во всём мире. И вот однажды выступает из кинематографии человек (а мужикам ведь тоже хотелось высказаться, не всё же в тряпочку там на кухне говорить (смеётся)). И вот он такую мысль произносит: «Лучшая борьба с коммунизмом — это индивидуальное строительство». Я записал и понять не могу — что такое индивидуальное строительство? «И только сейчас, побелев, поседев, после пенсии я понял, что индивидуальное строительство нас разобщает, составляет какие-то совершенно новые категории взаимоотношений. Вот ты спрашивал, как мне живётся... 40 лет я в Белгороде и влюблён в него по уши! Я живу в центре, на центральной площади, в 24 квадратных метрах с женой. И когда я иду по центру вечером, меня окружают цветы, благоустроенные улицы, покрашенные освещённые фасады — я такую энергетику испытываю, приходя в уютный дом! И в то же время можно представить себе картинку — поехать после работы ку