Что вы знаете о ВИЧ-инфекции? [опрос]

1 декабря в разных странах проходят тематические мероприятия, посвящённые Всемирному дню борьбы со СПИДом. Из 146 миллионов жителей России более 900 тысяч человек живут с ВИЧ-инфекцией. По информации Белгородского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, каждый час в России заражаются ВИЧ десять человек.

По данным на 1 октября 2017 года, в Белгородской области выявили более 2 тысяч ВИЧ-инфицированных. Чтобы узнать, сможете ли вы обезопасить себя, предлагаем вам пройти специальный опрос.

— Для более эффективной работы по профилактике ВИЧ/СПИД мы нуждаемся в достоверной и объективной информации о ваших знаниях об этой болезни. Ваши искренние ответы помогут нам сделать информацию по профилактике ВИЧ/СПИД более полезной и интересной, — пояснили в Белгородском центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.

Напомним, что раньше «Фонарь» узнал у заведующей отделом профилактики и эпидемиологии Белгородского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Антонины Акимовой, чем отличается ВИЧ от СПИДа, как происходит заражение ВИЧ-инфекцией и почему не стоит опасаться общения с ВИЧ-инфицированными. Почитать об этом можно здесь. Больше информации о профилактике ВИЧ-инфекции — в группе во «ВКонтакте».