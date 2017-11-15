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Подозреваемому в убийстве и изнасиловании двух девушек в Старом Осколе продлили арест

Со второго подозреваемого Андрея Бобрышева сняли все обвинения и освободили из-под ареста.

В понедельник, 13 ноября, в Старом Осколе суд на закрытом заседнии продлил арест Михаилу Саплинову, обвиняемому в убийстве Натальи Малаховой и Екатерины Кузьминой до 3 февраля 2018 года. По сообщению портала Oskol.city, суд приобщил к делу видеозапись с телефона Саплинова, на которой свидетели опознали Наталью Малахову. На видео непонятно, жива она или нет.

Подозреваемого в соучастии Андрея Бобрышева освободили из-под стражи и сняли с него все обвинения.

— В настоящий момент обвинения по всем статьям с моего подзащитного сняты, уголовное преследование по данным статьям прекращено за непричастностью. Материалы в отношении Андрея Бобрышева выделены в отдельное производство, его обвиняют в халатности. Максимальное наказание по этой статье — три месяца ареста. Он провёл в СИЗО гораздо больше времени, — рассказал адвокат сетевому изданию Go31.

Ранее мы писали о том, что Екатерина Кузьмина и Наталья Малахова перед исчезновением общались с бывшем сотрудником старооскольского ГИБДД Михаилом Саплиновым. Его обвиняют в изнасиловании и убийстве девушек, а участкового уполномоченного Андрея Бобрышева раньше подозревали в изнасиловании и укрывательстве преступления.

Никита Пармёнов

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