Кот Полуша не будет жить в ботаническом саду Белгородского госуниверситета

Кота Полушу забрали из Белгородского госуниверситета. Животное приютила у себя дома секретарь одного из проректоров НИУ «БелГУ». Об этом «Фонарю» рассказали в пресс-службе вуза. Новая хозяйка хочет свозить кота к ветеринару и купить ему игрушки.

Фото vk.com/belgorod

Напомним, что в начале ноября студенты НИУ «БелГУ» опубликовали в интернете запись о коте, который поселился в университете. Они обратились к ректору Олегу Полухину с просьбой оставить животное в вузе. Олег Полухин в своём блоге написал, что кота поставят на довольствие и поселят в ботаническом саду. Студенты дали коту прозвище Полуша.

В репортаже ГТРК «Белгород» журналист пообщалась почему-то с сотрудником зимнего сада университета, которая сказала, что здесь опасно селить кота (зимний сад хоть и относится к ботаническому саду вуза, но по планам ректора животное должно было жить на открытой территории на Кашарском проезде, 18 — прим. «Ф».).