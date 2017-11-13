$ 59,28
 68,98
฿ 376 к
+2 °C
понедельник, 13 ноября
https://pravda31.ru/press-tsentr/novosti/aktsiya-prav-da-s-1-oktyabrya-2017-goda-dlya-vsekh-zhitelej-belgorodskoj-oblasti/?utm_source=fonar&utm_medium=banner&utm_campaign=pravda
http://xn--80ajialji7eo0f.xn--1-itb6abebm.xn--p1ai/

В ботаническом саду НИУ «БелГУ» будет жить кот Полуша

Студенты обратились к ректору с просьбой оставить пришедшего в университет кота.

Ректор Белгородского госуниверситета Олег Полухин посвятил пост у себя в блоге коту, новости о появлении которого в университете ранее опубликовали паблики «Билайв» и «Белгород — это интересно». Ректор рассказал, что к нему обратились студенты, которые попросили оставить кота в вузе.

— Мы решили поставить кота на довольствие и поселить его в нашем ботаническом саду, где есть и тёплые помещения и возможность гулять по территории. Туда часто приезжают на экскурсии дети и студенты, которые будут рады такому обитателю, — рассказал о своём решении Олег Полухин.

ИА «Бел.Ру» уточняет, что «студенты величают кота Полушей».

Фото vk.com/belgorod

Илья Лядвин

Читайте также

#НИУ БелГУ #Олег Полухин
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
comments powered by HyperComments
http://reklama.2gis.ru/belgorod

Похожие новости