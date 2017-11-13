В ботаническом саду НИУ «БелГУ» будет жить кот Полуша

Ректор Белгородского госуниверситета Олег Полухин посвятил пост у себя в блоге коту, новости о появлении которого в университете ранее опубликовали паблики «Билайв» и «Белгород — это интересно». Ректор рассказал, что к нему обратились студенты, которые попросили оставить кота в вузе.



— Мы решили поставить кота на довольствие и поселить его в нашем ботаническом саду, где есть и тёплые помещения и возможность гулять по территории. Туда часто приезжают на экскурсии дети и студенты, которые будут рады такому обитателю, — рассказал о своём решении Олег Полухин.

ИА «Бел.Ру» уточняет, что «студенты величают кота Полушей».

Фото vk.com/belgorod