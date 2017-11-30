На Стойленском ГОКе прошли первые соревнования по жиму штанги*

На Стойленском ГОКе состоялись впервые соревнования по жиму штанги. В них участвовали 14 работников цехов и структурных подразделений. Состязания прошли по классическим правилам. Атлетов разделили на пять весовых категорий. У каждого спортсмена было по три попытки подъёма штанги. В зачёт шёл наилучший результат.

Так, в весовой категории свыше 105 килограммов победил представитель рудоуправления Никита Алёнкин. Он поднял 160 килограммов. Работники цеха железнодорожного транспорта выиграли сразу четыре золотых медали. В весовой категории до 105 килограммов сильнейшим стал Николай Курис, выжавший штангу весом 165 килограммов. В весовой категории до 93 килограммов первое место у Олега Тюлева, в весовой категории до 83 килограммов лучшим стал Эдуард Тюлев. А в весовой категории до 74 килограммов победителем стал Владимир Гусев.