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Стойленский ГОК готовит подарки для женщин на День матери*

Ежегодно комбинат помогает многодетным семьям, одиноким матерям.

Стойленский ГОК готовит подарки для женщин на День матери*

На Стойленском ГОКе трудятся более 1,3 тысячи женщин. Для них в преддверии Дня материи комбинат приобрёл билеты в Старооскольский театр. Работницы предприятия увидят спектакль «В день свадьбы» по пьесе Виктора Розова.

Подарки получат и ветераны СГОКа. Для них в Старооскольском центре культуры и искусств проведут тематический вечер. На сцене выступит ансамбль «Завалинка». Артисты исполнят песни, прославляющие образы женщин и матерей.

Стойленский ГОК поддерживает семьи работников предприятия. Так в этом году 175 специалистов вместе с детьми от 4 до 15 лет отдохнули по путёвкам «Мать и дитя» на Чёрном море в санаторно-курортном объединении «Смена». В оздоровительном центре «Прометей» лето провели 130 детей горняков. Около сотни старооскольских ребят поучаствовали в профориентационной смене «Стойленские каникулы» в лагере «Лесная поляна».

Отметим, что ежегодно комбинат материально помогает многодетным семьям и одиноким матерям. В течение декретного отпуска женщины получают ежемесячные компенсационные выплаты, а одному из родителей, который работает на СГОКе, выплачивается пособие при рождении ребенка.

Екатерина Лобановская

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#СГОК #Стойленский ГОК #День матери
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