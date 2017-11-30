В мэрии Белгорода рассказали, как украсят город к Новому году

29 ноября в Белгороде прошла пресс-конференция, посвященная подготовке города к новогодним праздникам. В мэрии рассказали, что в этом году кольцевые развязки города украсят светодиодными елями. Также светодиодными гирляндами украсят улицу Попова и фонтаны города. Но основное внимание в управлении архитектуры и градостроительства уделят оформлению Соборной площади. В управлении заверили, что проанализировали прошлогодние ошибки перед тем, как создавать новую концепцию.

—Мы выделили несколько недостатков, которые исправим в этом году – неправильное размещение горки и ярмарки, наличие тёмных зон, – говорит руководитель управления архитектуры и градостроительства Сергей Киселёв.

Сцену для проведения праздничных мероприятий хотят установить возле центральной ёлки. А снежный городок, который по мнению градостроителей, создаст дополнительные фотозоны, собираются разместить в северной части площади. Преобразят и дом Деда Мороза, который в этом году сделают в стиле сказки «Морозко». Также на площади установят карусель и каток, на котором помимо катания пройдут мастер-классы и новогодние дискотеки.

—Создаются все условия для того, чтобы досуг у детей и подростков в новогодние праздники был не только интересным, но и полезным, – пояснил заместитель руководителя управления образования города Белгорода Алексей Ковалёв.



Главная ёлка и новогодняя ярмарка откроются 23 декабря. В этот же день на площади поставят самовар на сто литров, чтобы все желающие могли согреться бесплатным чаем. В новогоднюю ночь и Рождество ярмарка будет работать всю ночь, до 5:00, а в остальные дни — с 11:00 до 23:00 часов.

Для детей с 24 декабря по 8 января в 11:00 и 15:00 на Соборной площади пройдут новогодние утренники. А с 12:00 до 16:00 дети смогут посетить дом Деда Мороза. В городской администрации добавили, что в этом году «Ёлки мэра» пройдут в трёх местах: 28 декабря в 11:00 во дворце детского творчества, 29 декабря в 10:00 и 13:00 в ДК «Энергомаш» и 6 января в 10:00 в театре кукол.