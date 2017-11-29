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В облздраве не нашли тех, кто выбросил вакцины в лесу Старого Оскола

Вакцины нашли местные жители недалеко от одной из городских больниц.

В департаменте здравоохранения и соцзащиты населения Белгородской области не нашли тех, кто выбросил вакцины в лесопосадке Старого Оскола. В ответе на редакционный запрос «Фонарю» сообщили, что комиссия изучила документацию, провела инвентаризацию остатков имеющейся вакцины в больницах и медпунктах школ и детских садов Старого Оскола, но не нашла расхождений в поступлении и расходовании вакцин «Совигрипп».

— Установить принадлежность вакцины к какой-либо медицинской организации в настоящее время не предоставляется возможным, — сообщили в облздраве.

В настоящий момент региональная прокуратура проводит проверку. Если правоохранители найдут виновных, то их привлекут к ответственности.

Напомним, в середине ноября в Старом Осколе местные жители около второй городской больницы нашли коробки с вакцинами от гриппа. На снимках видно, что вакцины запечатаны и выглядят как новые. На коробках не написано, какому учреждению они предназначены. Читатели сообщили «Фонарю», что позже якобы и в некоторых других городских больницах признали, что израсходовали не всю вакцину, хотя отчитались об обратном. В облздраве заявили, что им неизвестна информация о других случаях нерационального использования вакцины.
Екатерина Лобановская

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#департамент здравоохранения и соцзащиты населения Белгородской области #вакцины #Старый Оскол
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