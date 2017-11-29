В облздраве не нашли тех, кто выбросил вакцины в лесу Старого Оскола

В департаменте здравоохранения и соцзащиты населения Белгородской области не нашли тех, кто выбросил вакцины в лесопосадке Старого Оскола. В ответе на редакционный запрос «Фонарю» сообщили, что комиссия изучила документацию, провела инвентаризацию остатков имеющейся вакцины в больницах и медпунктах школ и детских садов Старого Оскола, но не нашла расхождений в поступлении и расходовании вакцин «Совигрипп».

— Установить принадлежность вакцины к какой-либо медицинской организации в настоящее время не предоставляется возможным, — сообщили в облздраве.

В настоящий момент региональная прокуратура проводит проверку. Если правоохранители найдут виновных, то их привлекут к ответственности.