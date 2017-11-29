В Старом Осколе руководитель автоцентра украл деньги, выделенные на рабочее место для инвалида

Старооскольский городской суд признал руководителя автоцентра виновным в хищении денег на оборудование рабочего места для инвалидов.

Суд установил, что руководитель автоцентра «Форсаж» 5 декабря 2014 году заключил договор со Старооскольским городским центром занятости, чтобы ему вернули деньги на оборудование рабочего места для инвалида и создание инфраструктуры для кресла-коляски . Мужчина предоставил в центр занятости ложные документы.



Автоцентру перечислили 828 тысяч рублей, которые руководитель потратил на себя. Мужчину оштрафовали на 300 тысяч рублей и заставили вернуть перечисленные деньги.



