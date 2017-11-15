Лучшим предприятиям региона вручили знаки «Белгородское качество» и «Качество Белого города»*

В рамках Года качества в Белгородской области, объявленного Губернатором Евгением Степановичем Савченко, с июня по октябрь проводился областной конкурс качества продукции и услуг «Белгородское качество». Администрация Белгородской области поставила перед собой цель найти лучшие предприятия в регионе и отметить их специальным знаком качества, чтобы белгородцы знали, где их ждет отличное качество продукции и высокий уровень сервиса.

Организаторами конкурса «Белгородское качество» являются департамент экономического развития и департамент внутренней кадровой политики Белгородской области, финансово бюджетное управление «Белгородский ЦСМ» и Белгородская торгово-промышленная палата.

По итогам конкурса обладателем знака «Белгородское качество» стал ресторан VOYAGE в номинации «Услуги для населения». Администрация Белгорода в свою очередь отметила отель VOYAGE знаком «Качество Белого города» в номинации «Лучшее предприятие в сфере гостиничного бизнеса».

— Я выражаю огромную благодарность за оказанное доверие администрации Белгородской области и администрации города Белгорода. Качество и высокий уровень сервиса является приоритетом в отеле-ресторане VOYAGE. Мы делаем все, чтобы наши гости были довольны. Поздравляю наш дружный коллектив с заслуженной наградой и желаю дальнейших побед и достижений на благо наших любимых гостей! — отметила директор VOYAGE Елена Михайлюкова.

Так же, по итогам конкурса, в этом году обладателем знака «Качество Белого города» в номинации «Лучшее торговое предприятие города» стал деликатесный супермаркет «Океан».

— Я хочу выразить глубокую благодарность администрации города Белгорода и лично мэру Константину Полежаеву за то, что наши труды были отмечены. Также хочется сказать большое спасибо покупателям за то, что они вдохновляют нас на постоянное совершенствование. Вопрос качества для деликатесного супермаркета «Океан» всегда был принципиально важным. За этой победой стоит огромная работа дружной сплоченной команды. Мы работаем семь дней в неделю, поднимая уровень сервиса и качества ассортимента ради наших покупателей, — рассказала директор деликатесного супермаркета «Океан» Елена Чернышевская.

— От всего профсоюза «Правда» и от себя лично поздравляю трудовые коллективы деликатесного супермаркета «Океан» и отеля-ресторана VOYAGE с этими высокими наградами. Полагаю, что получение знаков качества — это показатель профессионализма сотрудников и высоких стандартов, заданных на этих предприятиях. Отмечу, что профсоюз «Правда» ставит на первый план соблюдение трудовых прав работников, комплексно подходит к вопросам трудовых споров при участии руководства предприятий, помогает оперативно принимать решения, учитывая мнения всех сторон, — добавил председатель профсоюза «Правда», президент Федерации адаптивного спорта Сергей Фуглаев.

Справка «Фонаря»

В отеле-ресторане VOYAGE и деликатесном супермаркете «Океан» трудятся несколько сотен сотрудников, большинство из которых являются членами межрегионального межотраслевого профессионального союза «Правда».

Деликатесный супермаркет «Океан» в Белгороде находится на месте легендарного одноимённого магазина, который дал название целому микрорайону. На площади 900 квадратных метров «Океан» представит покупателям широкий ассортимент качественных продуктов питания, деликатесов из разных уголков мира. Отдел собственного производства предлагает белгородцам большой выбор блюд для праздничного и повседневного стола, кулинарных изделий, приготовленных по фирменным рецептам с использованием современного оборудования.

Отель-ресторан VOYAGE расположен недалеко от аэропорта, в удобной доступности от исторического центра города. Прямиком из своего номера вы сможете отправиться на увлекательную экскурсию. Отель-ресторан предлагает все необходимое для туриста. Каждого посетителя ждет высокий уровень обслуживания, домашняя атмосфера комфорта и уюта. Для гостей действует также зал для фитнеса. В каждом номере отеля-ресторана VOYAGE гостей ждет путеводитель по Белгородской области, в котором красочно и доступно описаны все достопримечательности Белгородчины с четким указанием маршрутов, чтобы путешествовать по региону было еще комфортнее.