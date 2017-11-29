В Белгороде предпринимателям навязывали подписку на газету «Белгородские известия»

В управление Федеральной антимонопольной службы по Белгородской области обратились местные предприниматели. Они сообщили, что сотрудники комитета по управлению Западным округом администрации Белгорода навязывают им подписку на газету «Белгородские известия» на первое полугодие 2018 года.

По информации пресс-службы ведомства, предприниматели приходили в комитет для получения различных разрешительных документов. Чтобы получить их беспрепятственно, в ведомстве предлагали оплатить счета на подписку. Счета комитету выставил издательский дом «Мир Белогорья», который выпускает газету «Белгородские известия».

В УФАС сообщили, что данные действия нарушают федеральный закон «О защите конкуренции». По закону правонарушители несут административную ответственность вплоть до дисквалификации на срок до трёх лет. В ведомстве уточняют, что в случае с повторения подобных ситуаций предприниматели могут обратиться в ФАС с заявлением.