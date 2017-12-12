Белгородскую хоккеистку пожизненно отстранили от участия в Олимпийских играх

Во вторник, 12 декабря, стало известно, что Международный олимпийский комитет по итогам работы комиссии Дениса Освальда пожизненно отстранил от участия в Олимпийских играх шестерых хоккеисток национальной команды России. В числе отстранённых — Инна Дюбанок, Екатерина Лебедева, Екатерина Смоленцева, Екатерина Пашкевич, Анна Шибанова и Галина Скиба. Согласно решению, они нарушили антидопинговые правила во время Олимпиады-2014 в Сочи. Результат сборной России на Олимпиаде-2014 в Сочи, на которой женская команда вышла в четвертьфинал, аннулировали.

Галина Скиба сейчас играет за дмитровский хоккейный клуб «Торнадо» и является одним из лучших бомбардиров команды. Скиба — многократная чемпионка России и обладатель Кубка европейских чемпионов. В национальной сборной играет с 2003 года. За плечами спортсменки — Олимпийские игры в Турине и Сочи, в которых россиянки занимали шестое место. Также Галина является бронзовым призёром мирового первенства 2013 года.

В Белгороде живут родители спортсменки и её первый тренер. Совсем недавно, в интервью «Житью-Бытью» Галина рассказывала, что безумно мечтала принять участие в зимней Олимпиаде-2018, пусть и под нейтральным флагом. По её словам, завоёванные в Южной Корее медали будут вдвойне ценнее и станут ещё одним свидетельством силы нашей страны, сломить и победить которую невозможно различными санкциями и запретами. Но, к сожалению, мечты хоккеистки не воплотятся в реальность.

Скриншот сайта olympic.org

Одна из партнёров Скибы по команде Екатерина Смоленцева уже собирается подать апелляцию в Спортивный Арбитражный суд в Лозанне, а также обсудит сложившуюся ситуацию с другими отстранёнными игроками с целью написания коллективной жалобы.

Главный тренер женской сборной на Олимпиаде в Сочи, а ныне советник Президента ФХР по развитию женского хоккея Михаил Чеканов считает действия МОК «полнейшим произволом, ведь в командных видах спорта употребление допинга не имеет смысла».

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