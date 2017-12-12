Молодые белгородские художники смогут выставить свои картины в Третьяковской галерее*

У белгородских школьников появилась возможность выставить свои картины в Третьяковской галерее. Чтобы побороться за эту возможность, подросткам от 11 до 18 лет нужно посмотреть несколько специальных видеоуроков от педагогов галереи и создать собственную картину в духе лучизма (система беспредметной живописи в истории мирового художественного авангарда, разработанная в 1912 году Михаилом Ларионовым — прим. «Ф».).

«Голубой лучизм» Михаила Ларионова, иллюстрация artchive.ru

— Новые технологии — это, прежде всего, новые возможности, и я считаю наиболее ценными те из них, что работают на повышение качества жизни. Особенно вдохновляет, когда цифровые технологии решают одну из самых тонких и важных задач общества — развитие и обучение подрастающего поколения. И здесь возможности проекта «Поколение М», который действует как открытая платформа для взаимодействия бизнеса, власти и общества, придают дополнительный стимул развитию социокультурной сферы страны, — отметил президент МТС Андрей Дубовсков. — Сотрудничество с Третьяковской галереей, с её глубочайшей профессиональной и методической экспертизой, позволит нам запустить эффективную систему творческих лифтов для художественно одарённых детей. Проект будет способствовать повышению качества российского образования в целом, открывая миллионам детей страны удобные бесплатные онлайн возможности для творческого развития и самосовершенствования.

Участники должны загрузить изображение своей картины на сайт pokolenie.mts.ru. Конкурс будет проходить до конца апреля 2018 года. Экспозиция работ победителей откроется осенью 2018 года одновременно со стартом выставки произведений Михаила Ларионова в Третьяковской галерее на Крымском валу.

— Мы высоко ценим, что МТС со всей ответственностью подходит к задачам, выходящим за пределы бизнес-интересов, и инвестирует в социальные проекты, имеющие высокую общественную значимость. Сотрудничество с такой крупной технологической компанией позволит нам непрерывно внедрять новые сервисы в сфере культуры и быть в авангарде цифрового движения. При этом мы не боимся идти на эксперименты и уже вместе делаем смелые шаги. В рамках проекта «Поколение М» с помощью нестандартных инструментов мы будем искать молодые таланты и представим их публике на знаковой и известной всему миру площадке. Активное вовлечение в проект интернет-пользователей даст возможность сделать наши образовательные программы максимально доступными за пределами столицы и в целом популяризировать искусство в регионах России, — рассказала генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

Справка «Фонаря»

«Поколение М» — комплексная благотворительная программа, инициированная и реализуемая компанией МТС в партнёрстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти и бизнес-корпорациями. В 2016 году Милена Владыкина из Белгорода заняла второе место в конкурсе «Самоделкины» в акции «Поколение М». Участница прислала на конкурс больше десяти работ, среди которых «дерево счастья», пластилиновые розы и другие поделки. Но второе место Милена получила за торт из конфет.