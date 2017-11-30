$ 58,33
 69,20
฿ 562 к
+1 °C
четверг, 30 ноября
https://pravda31.ru/press-tsentr/novosti/aktsiya-prav-da-s-1-oktyabrya-2017-goda-dlya-vsekh-zhitelej-belgorodskoj-oblasti/?utm_source=fonar&utm_medium=banner&utm_campaign=pravda
https://vk.com/upmind1

Режиссёр «Последнего богатыря» снял рекламу МТС с Дмитрием Нагиевым*

В ролике Дмитрий Нагиев снялся в образе героев сказки Самуила Маршака «Двенадцать месяцев».

Режиссёр «Последнего богатыря» Дмитрий Дьяченко снял рекламу для мобильного оператора МТС. В ролике Дмитрий Нагиев предстаёт в сказочных образах двенадцати месяцев из одноимённой русской сказки и предлагает абонентам МТС подарок к Новому году — возможность три месяца не платить абонентскую плату на своём тарифе.

— Новый год в России – это время, когда особенно остро ощущаешь близость к традициям. Это пора народных гуляний, праздничного настроения, красочных костюмов и изобилия на столах. Мы решили, что щедрый подарок и сказочное настроение, — это лучшее, что мы можем подарить нашим клиентам, — говорит директор департамента маркетинговых коммуникаций МТС Наталия Глаголева.

В компании говорят, что тщательно продумали интерьер горницы и образ каждого из месяцев. Костюмы 12 месяцев собирались в течение двух недель по киностудиям и частным коллекциям, а часть из них сшили специально для ролика.

Новые пользователи смогут три месяца не платить абонентскую плату на нескольких тарифах линейки Smart. Для этого им нужно будет подключиться к МТС до 15 января 2018 года и выполнить все условия акции.

Никита Пармёнов

Читайте также

#МТС #мобильные операторы
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
comments powered by HyperComments
http://reklama.2gis.ru/belgorod

Похожие новости