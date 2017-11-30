Режиссёр «Последнего богатыря» снял рекламу МТС с Дмитрием Нагиевым*

Режиссёр «Последнего богатыря» Дмитрий Дьяченко снял рекламу для мобильного оператора МТС. В ролике Дмитрий Нагиев предстаёт в сказочных образах двенадцати месяцев из одноимённой русской сказки и предлагает абонентам МТС подарок к Новому году — возможность три месяца не платить абонентскую плату на своём тарифе.

— Новый год в России – это время, когда особенно остро ощущаешь близость к традициям. Это пора народных гуляний, праздничного настроения, красочных костюмов и изобилия на столах. Мы решили, что щедрый подарок и сказочное настроение, — это лучшее, что мы можем подарить нашим клиентам, — говорит директор департамента маркетинговых коммуникаций МТС Наталия Глаголева.

В компании говорят, что тщательно продумали интерьер горницы и образ каждого из месяцев. Костюмы 12 месяцев собирались в течение двух недель по киностудиям и частным коллекциям, а часть из них сшили специально для ролика.

Новые пользователи смогут три месяца не платить абонентскую плату на нескольких тарифах линейки Smart. Для этого им нужно будет подключиться к МТС до 15 января 2018 года и выполнить все условия акции.