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​МТС в два раза снизила цену на спутниковое оборудование*

Новые абоненты МТС могут купить комплект «Спутникового ТВ МТС» за 2,99 тысячи рублей и месяц смотреть расширенный пакет телеканалов без абонентской платы.

Мобильный оператор МТС запустил акцию «Спутниковое ТВ больше не роскошь», которая позволит новым абонентам подключить спутниковое телевидение, сэкономив на этом до 50 процентов. Предложение распространяется на комплекты спутникового ТВ МТС с ТВ-приставкой и антенной 0,6 метра. В комплект включены «Базовый», «Детский» и «Взрослый» пакеты каналов. Это 187 каналов, включая 33 HD-канала, 15 детских и пять взрослых каналов.

— Времена, когда решение подключить спутниковое ТВ в загородном доме или на даче зависело от стоимости оборудования, прошли. Наша акция «Спутниковое ТВ больше не роскошь» тому яркое подтверждение: теперь приобрести ТВ-комплект могут абоненты, которых раньше отталкивала высокая цена подключения, а действующие пользователи спутникового ТВ получают возможность обновить устаревшее оборудование, чтобы смотреть любимые каналы с лучшим качеством изображения, — рассказывает генеральный директор Спутникового ТВ МТС Алексей Иванов.

Купить комплект за 2,99 тысячи рублей и месяц смотреть расширенный пакет телеканалов без абонентской платы можно до 28 февраля 2018 года в магазинах у сертифицированного дилера или агента «Спутниковое ТВ МТС», в федеральных сетях, а также оставить заявку на сайте или по телефону +7 800 250 0890. В комплект не входят антенны, которые стоят 1,7 тысячи рублей, но абоненты могут купить комплекты и без неё по специальной цене.

Никита Пармёнов

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#МТС #мобильные операторы
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