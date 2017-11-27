​МТС в два раза снизила цену на спутниковое оборудование*

Мобильный оператор МТС запустил акцию «Спутниковое ТВ больше не роскошь», которая позволит новым абонентам подключить спутниковое телевидение, сэкономив на этом до 50 процентов. Предложение распространяется на комплекты спутникового ТВ МТС с ТВ-приставкой и антенной 0,6 метра. В комплект включены «Базовый», «Детский» и «Взрослый» пакеты каналов. Это 187 каналов, включая 33 HD-канала, 15 детских и пять взрослых каналов.



— Времена, когда решение подключить спутниковое ТВ в загородном доме или на даче зависело от стоимости оборудования, прошли. Наша акция «Спутниковое ТВ больше не роскошь» тому яркое подтверждение: теперь приобрести ТВ-комплект могут абоненты, которых раньше отталкивала высокая цена подключения, а действующие пользователи спутникового ТВ получают возможность обновить устаревшее оборудование, чтобы смотреть любимые каналы с лучшим качеством изображения, — рассказывает генеральный директор Спутникового ТВ МТС Алексей Иванов.

Купить комплект за 2,99 тысячи рублей и месяц смотреть расширенный пакет телеканалов без абонентской платы можно до 28 февраля 2018 года в магазинах у сертифицированного дилера или агента «Спутниковое ТВ МТС», в федеральных сетях, а также оставить заявку на сайте или по телефону +7 800 250 0890. В комплект не входят антенны, которые стоят 1,7 тысячи рублей, но абоненты могут купить комплекты и без неё по специальной цене.