В Центральном парке Белгорода высадили 550 саженцев

В субботу, 29 апреля, в Центральном парке культуры и отдыха имени Ленина высадили 550 саженцев ясеня, клёна, берёзы, рябины, каштана, черёмухи, акации, сумаха, чубушника, бирючицы и форзиции. В субботнике поучаствовали мэр Константин Полежаев, депутаты горсовета, сотрудники мэрии, общественные деятели и представители молодёжных организаций.
По информации пресс-службы мэрии, восстановление деревьев и кустарников в Центральном парке — первый этап реконструкции городского парка.
— Посадки сегодня проходили по всему городу. В том числе и во дворах многоквартирных домов, которые были комплексно реконструированы в прошлом году в рамках трехлетней городской программы. По распоряжению главы администрации Белгорода, местным жителям были переданы саженцы деревьев и кустарников. Белгородцы с удовольствием вышли на субботник, чтобы их благоустроенные дворы зацвели и стали еще уютнее, — сообщает сайт городской администрации.
Напомним, что в марте Константин Полежаев пообещал бесплатно передать цветы управляющим компаниям для их посадки во дворах.