В Центральном парке Белгорода высадили 550 саженцев

Во время спецоперации сотрудники УФСБ и УМВД задержали фуру, в которой нашли больше 20 тонн мясной продукции неизвестного происхождения. В Алексеевском районе полицейские задержали фуру, которая перевозила больше 20 тонн нелегального мяса. Машину у села Иловка во время спецоперации остановили сотрудники УФСБ и регионального УМВД. В прицепе большегруза нашли говядину, карбонат и свиной шпик. Мясо перевозили без необходимых условий хранения, а документы на продукцию были фальшивые. На оперативном совещании правительства области решили ужесточить контроль за расклейкой объявлений и афиш и создать площади для легального размещения рекламы. В понедельник, 26 октября, на оперативном совещании правительства области губернатор Евгений Савченко призвал избавить регион от бумажного спама. Участники совещания обсудили меры борьбы с несанкционированной расклейкой афиш, объявлений и листовок.Для физических и юридических лиц за подобное нарушение предусмотрены штрафы в 2,5 тысячи рублей и до 80 тысяч рублей соответственно. Евгений Савченко обратился к главам муниципалитетов с призывом заставить работать эти правила, ужесточить контроль и создать площади для легального размещения рекламы, обновить старые информационные щиты, а при необходимости установить новые на остановках и у подъездов.— А если этих щитов, афиш и стендов нет, значит, за это кто-то должен отвечать. Тогда в нашем административном кодексе должно быть предусмотрено административное дело за непредоставление афиш, щитов, стендов, или за нарушение регламента, — заявил губернатор.Он также предложил оформлять стенды в каждом районе в едином стиле. На разработку проекта губернатор предоставил главному областному архитектору Виталию Перцеву четыре месяца. По предварительным данным, девушку несколько раз ударил ножом её бывший возлюбленный. В Шебекинском районе 17-летняя школьница попала в больницу с ножевыми ранениями. В УМВД по Белгородской области рассказали, что сейчас проверяют причастность к нападению на девушку 19-летнего жителя села Новая Таволжанка. Молодой человек задержан.По данным полиции, подозреваемый пришёл к своей бывшей девушке и во время ссоры несколько раз ударил ножом. Пострадавшая позвонила своим родным, которые вызвали «скорую» и полицию. В Следственном управлении СК РФ по Белгородской области на молодого человека завели уголовное дело за покушение на убийство. В пресс-службе ведомства рассказали, что молодой человек нанёс девушке 12 ножевых ранений и пытался душить. На время следствия обвиняемого заключили под стражу. В машинах перевозили 16 коров и телят, которых передали компетентным органам. Во вторник, 12 апреля, пограничники в Ровеньском районе задержали 27-летнего украинца, который пересёк границу, чтобы незаконно перевезти шесть коров. Позже нашли его 25-летнего пособника, жителя посёлка Ровеньки, который помогал украинцу перевозить груз.В тот же день в Валуйском районе пограничники в четырёх километрах от границы нашли две «Газели», в которых находились десять телят. Машинами управляли новоосколец и гражданин Азербайджана, у которых также не было документов на перевозимых животных.В пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Белгородской области рассказали, что животных передали сотрудникам Россельхознадзора, а по факту нарушений проводится проверка. В Белгороде 50-й концертный сезон презентуют акцией «Небесный оркестр». В воскресенье, 4 сентября, на Музейной площади Белгородская филармония презентует свой юбилейный 50-й концертный сезон. Акция «Небесный оркестр» начнётся в 15:00 продажей абонементов на новый сезон со скидками от 5 до 25 процентов. Продавать билеты будут недалеко от сцены. В 16:00 белгородцы и гости города услышат и увидят карильонный концерт. В 16:45 выступит симфонический оркестр Дмитрия Филатова, а после него на карильоне сыграет Тимур Халиуллин. В 17:00 оркестр переместится в корзину воздушного шара и под симфоническую музыку поднимется над Белгородом. В 18 часов продолжится карильонный концерт с участием виолончелиста Олега Шейна, ударника Олега Иванова и театра огня. Пока на водителя составляли протокол об административном нарушении, она нецензурно ругалась, унижая честь и достоинство сотрудника дорожно-патрульной службы. Валуйский следственный отдел СК РФ по Белгородской области завершил расследование уголовного дела по обвинению жительницы Вейделевского района в оскорблении представителя власти.По версии следствия, в конце февраля сотрудники ДПС остановили автомобиль обвиняемой. Полицейские предполагали, что женщина управляла автомобилем в нетрезвом состоянии. Когда они начали составлять протокол об административном правонарушении, обвиняемая начала оскорблять одного из полицейских, используя нецензурную лексику, тем самым унижая честь и достоинство человека, находящегося при исполнении должностных обязанностей.Следствие передало уголовное дело в суд. Обвиняемой грозит штраф до 40 тысяч рублей или исправительные работы до одного года. Актёр Игорь Ткачёв получил золотой диплом за исполнение роли второго плана. В субботу, 5 декабря, оргкомитет международного театрального форума «Золотой витязь» определил лучшие спектакли, представленные на конкурс. Работа Белгородского государственного академического драматического театра — спектакль «Касатка» по пьесе А. Н. Толстого — получила премию «Серебряный витязь». Актёр спекталя, режиссёр БГАДТ Игорь Ткачёв получил золотой диплом за исполнение роли Ильи Быкова. Серебряными дипломами наградили Ирину Драпкину, исполняющую роль Варвары Долговой, и Веронику Васильеву, играющую главную роль.Отметим, что в работе театрального форума приняли участие более 20 российских театров. Российский писатель Захар Прилепин рассказал, что он испытал в Холковском подземном монастыре, почему ему не нравится прогресс и кого он считает в современной России «бесноватым». В пятницу, 16 октября, Белгородскую область посетил популярный российский писатель Захар Прилепин. Белгородское утро у него началось с поездки в Холковский подземный монастырь. — Сегодня мы проехали 70 километров до храмового подземного комплекса, и я там испытал ощущение, схожее с… У нас есть подобные пещеры в Сорокском монастыре и Киево-Печерской лавре, я там бывал неоднократно, но здесь само местонахождение этого храмового комплекса удивительно — он будто стоит на небесах. Это слияние природы и православия… и какие-то удивительные весёлые дети там бродили. Я приехал сюда как турист и получил удовольствие. Днём писатель посетил духовную семинарию, где встретился со студентами, а вечером стал гостем очередной митрополичьей литературной гостиной. На неё приехал и губернатор Евгений Савченко. Следуйте за губернаторомСначала участники гостиной посмотрели художественную выставку — в залах Белгородской митрополии экспонировали работы белгородских художников Николая Коркина и Владимира Аксёнова. Затем отец Павел Вейнгольд пригласил всех пройти в торжественный зал: — Следуйте за губернатором и владыкой! Кто за ними идёт, тот никогда не ошибается! Очередная встреча в литературной гостиной была посвящена вопросу действия Русской православной церкви в XXI веке. Кроме того, на встрече говорили о 20-летии образования Белгородской митрополии, потому вперемежку с песнями и поэтическими выступлениями звучали доклады и исторические справки. После полуторачасового перформанса дали слово Прилепину. Он всячески похвалил мастерство, как он выразился, артистов: — У меня нет столичного скептицизма — я не из столицы, я из Нижнего Новгорода, так что я такой же провинциал, как и вы. Таких вещей в столице давно уже нет, тем более в такой концентрации — стихотворные, музыкальные чудеса. А то, что их организует Русская православная церковь, — это ещё более удивительно. У меня сегодня день необычайного душевного очарования. Писатель перешёл к изложению собственных взглядов: — Тема сегодня была заявлена как «Русская православная церковь в XXI веке». Не скажу, что я об этом размышлял, но мы с отцом Павлом (Павлом Вейнгольдом, настоятелем Смоленского собора, протоиереем — прим. ред.) стояли, разговаривали, и я как-то неожиданно вспомнил, что совсем недавно был в Соловецком монастыре и встретился с монахом, который там живёт уже более 14 лет и восстанавливает один из храмов. Он там совсем один. Глядя на него, я ловил ощущение, будто я его где-то видел только что, только что я где-то с ним встречался. И я понял: я видел его в другой одежде, и это был не он — это был другой человек — военный, на передовой, на фронте. И я понял, что какое-то странное, удивительное и неизъяснимое чувство роднит внутри меня русского солдата на передовой и русского батюшку. Я всякий раз удивлялся, как у них что-то общее есть в мимике, в форме жестикуляции, в речи, в неспешности. Это называется, — вот отец Павел сказал… духо… как же… Отец Павел, помогите! — Нет уж, вспоминайте, — строго, но с улыбкой отрезал батюшка. — Это жертвенность какая-то, — не стал вспоминать Прилепин. — Я называю это чувством стоицизма, тем чувством, когда человек становится больше, чем человек, когда преодолевает в себе что-то человеческое. «Церковь в 21-м веке должна быть тем же самым, чем она была и раньше. Это путь и смысл церкви, путь и смысл нашего бытия — надстраивать свой дом, свою государственность, свою веру». — Нас морочат словом «прогресс». Когда я вглядываюсь в тех людей, которые говорят о прогрессе, я замечаю, что они что-то другое вкладывают в это слово, чем под ним понимаю я. Их прогресс означает «забудь своё имя», «забудь, что ты русский», «забудь свою веру», «забудь всё, что тебе дорого и свято, и прими то, что мы тебе предлагаем». И это даже не новая модель айфона, это что-то такое, что не поддаётся рациональному описанию. Раньше, когда приходили к нам крестоносцы, когда смотрела на нас грозная католическая церковь, было понятно: они хотят обратить нас в свою веру. А сейчас приходит какое-то чудо в перьях, какие-то однополые браки, и всё это под видом прогресса. Я даже как-то крестоносцев стал больше любить и уважать. Прогресса не надо. — А слово было «одухотворённость», — подсказал отец Павел. Менеджерские проблемыВо время чаепития начальник управления культуры области Сергей Курганский задал пришедшим (и Прилепину в том числе) вопрос о социальной ответственности современного «художника» (творческого человека — прим