В Волоконовском районе выбрали главу администрации

Депутаты переизбрали действующего главу Волоконовского района Сергея Бикетова на новый срок.
Главу администрации Волоконовского района Сергея Бикетова переизбрали на новый срок. За кандидатуру действующего руководителя единогласно проголосовали все депутаты муниципального совета. Соперником Сергея Бикетова, возглавляющего Волоконовский район с 2012 года, стал Виталий Хамелин — начальник отдела госветнадзора по Волоконовскому району управления ветеринарии области.
В своей программе Сергей Бикетов отметил, что в течение пяти ближайших лет для него будет главной целью — создания комфортных условий жизни земляков.
Справка «Фонаря»
Сергею Бикетову — 56 лет. Он родился в селе Фощеватово Волоконовского района. После службы в армии работал шофёром и трактористом. С 1995 года пришёл работать в районную администрацию на должность начальника отдела финансов и налоговой политики, а потом — первого заместителя главы района, начальника управления финансов и бюджетной политики. В 2009 году он поработал в областном правительстве в департаменте финансов и бюджетной политики, а в марте 2012 года стал главой администрации Волоконовского района.