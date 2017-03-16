​В Волоконовском районе активисты ОНФ проверят ремонт дороги с ямами

В Волоконовском районе активисты Общероссийского Народного Фронта добиваются ремонта дороги за счёт внебюджетных средств. Трасса «Белгород — Шебекино — Валуйки» находится на гарантии подрядчика, который строил дорогу. На участке «обход села Пятницкое» нашли несколько ям, каждая площадью около одного квадратного метра.
— Так как участок дороги находится на гарантии, то ремонт дорожного полотна должен быть выполнен за счет подрядчика без привлечения бюджетных средств, — объясняет Константин Хлебников, сопредседатель штаба ОНФ в Белгородской области.
Хлебников также отметил, что на сегодняшний день гарантийные сроки при строительстве дорог разнятся: где-то гарантийный срок составляет четыре, где-то пять лет. По его словам, ОНФ выступает за то, чтобы ввести единый гарантийный срок для строительства любых дорог. Кроме того, активисты ОНФ призывают граждан участвовать в проекте «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», где можно отмечать проблемные участки на карте, а потом сверять их с перечнем гарантийных участков дорог.