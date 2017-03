​В Волоконовском районе активисты ОНФ проверят ремонт дороги с ямами

Как пишет РБК, документы на строительство военного городка опубликованы на сайте госзакупок. Начальные строительно-монтажные работы военной базы в селе Солоти Валуйского района завершат к маю 2016 года. Об этом вечером в четверг, 10 сентября, сообщили на сайте РБК. По планам проектную документация должны разработать в этом месяце, а всё строительство рассчитано на четыре года.Стоимость контракта на строительство военного городка на площади в 300 гектаров составляет 3 341 491 547 рублей. Ссылаясь на сайт госзакупок, в РБК отметили, что заявки на участие в торгах подали только две компании — ООО «Мегалайн» из Санкт-Петербурга и ООО «ОлимпСитиСтрой» из Москвы, при этом победителем торгов признали первую фирму.Напомним, что 10 сентября первыми снимки строительства военной базы в Белгородской области опубликовало агентство Reuters. В администрации Валуйского района «Фонарю» рассказали, что у них «порядка трёх объектов различных строится», и они не владеют информацией о конкретном объекте, а также посоветовали обращаться в Минобороны. До 4 июня в выставочном центре можно будет увидеть презентации товаров и купить их. В среду, 1 июня, в «Белэкспоцентре» открываются две выставки. Первая из них — «Регионы России» — проводится в 14-й раз, на ней представлены товары, произведённые в 20 областях России, в ней участвуют более 130 компаний.— Среди экспонентов много тех, кто неоднократно приезжал в наш город. Много среди участников и новых имён, — рассказали в Торгово-промышленной палате Белгородской области.Выставка «Беларусь на Белгородчине» проводится в 12-й раз. Посетители смогут увидеть презентации белорусских товаров и купить их. Беларусь представлена 20 предприятиями и предпринимателями из шести областей. Выставки будут работать с 1 по 3 июня с 10:00 до 19:30, а 4 июня с 10:00 до 16:00. На мастер-классе Максим Батыров объяснит, каким должен быть успешный руководитель и как ему объединить и мотивировать людей в своей команде. — Как сделать из разных людей коллектив единомышленников, способный вести ваше подразделение и вашу компанию к сверхрезультатам? Как сделать так, чтобы люди работали слаженно и защищали интересы друг друга? Что делать менеджеру, чтобы у него сформировалась настоящая команда? Максим Комбат Батырев поделится своим практическим опытом на его новом мастер-классе «Менеджер и команда», — рассказывают организаторы мастер-класса. Сам Максим Батырев прошёл весь карьерный путь от специалиста по продажам до члена правления компании «Что делать Консалт» (сеть «КонсультантПлюс»). Межобластная ветеринарная лаборатория ежедневно проводит замеры гамма-фона. В пресс-службе Росссельхознадзора по Белгородской области сообщают об усилении контроля за радиационной обстановкой в регионе. Меры связаны с возгоранием сухой травы и камыша в зоне Чернобыльской АЭС в понедельник, 29 июня. В ведомстве сообщили, что на данный момент повышения радиационного фона не зафиксировано. «Белгородская межобластная ветеринарная лаборатория» будет вести мониторинг гамма-фона ежедневно.Ранее сегодня РИА Новости со ссылкой на МЧС сообщило, что радиационная обстановка в регионах, граничащих с Украиной, в норме. — Круглосуточно проводится мониторинг радиационной обстановки более чем на 35 автоматизированных постах радиационного контроля комплексной системы защиты населения и территорий и 20 автоматических метеостанций с выводом информации в Центры управления в кризисных ситуаций Брянской, Белгородской, Курской, Смоленской областей с периодичностью 15 минут, — цитирует спасателей агентство. Во вторник, 6 октября, на сцене Белгородской государственной филармонии выступил знаменитый камерный оркестр «Виртуозы Москвы». Музыканты вместе с заслуженным артистом СССР, легендарным дирижёром Владимиром Спиваковым представили произведения Луиджи Боккерини, Вольфганга Моцарта и Петра Ильича Чайковского.Это второй концерт оркестра Спивакова в нашем городе. Впервые «Виртуозы Москвы» выступили в Белгороде в 2011 году. Белгородский клуб весь матч на равных сражался с «Уфой», однако в серии пенальти удачливее оказались гости из столицы Башкортостана. В среду, 21 сентября, вечером на центральном стадионе Белгорода прошёл исторический матч для всего белгородского футбола — в 1/16-й финала розыгрыша Кубка России местный «Энергомаш» принимал именитых гостей элитного дивизиона страны — футбольный клуб «Уфа». Несмотря на довольно холодную и ветреную погоду, поддержать белгородцев пришли около 9 тысяч человек. В Белгород представитель Премьер-Лиги приехал практически основным и довольно боевым составом, нацеленным на атаку. Угрозу хозяевам составляли легионеры башкирского клуба: бразильцы Марсиньо и Диего Карлос. Обе команды начали встречу без оглядки на собственные ворота, и уже первый стандарт у ворот гостей превратился в гол. На 10-й минуте игры «Энергомаш» получил право на опасный штрафной: Сергей Бутырин с левого фланга забросил мяч в штрафную площадь, где в сутолоке игроков двух коллективов футбольный снаряд нашёл голову Исламнура Абдулавова и срикошетил в ворота башкирцев — 1:0 в пользу белгородцев. Лидировали в счёте хозяева недолго: спустя восемь минут после забитого мяча, «сине-белые» позволили пройти в свою штрафную Дмитрию Сысуеву. От минимального контакта с нашим игроком уфимский полузащитник не удержался на ногах и упал на газон. Главный арбитр встречи Лаша Верулидзе из Владикавказа незамедлительно указал «на точку», чем сильно удивил всех собравшихся зрителей на трибунах. Одиннадцатиметровый удар без