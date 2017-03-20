Танцоры из Белгорода дебютировали в телепроекте «Танцуют все!» [видео]

В воскресенье, 19 марта, белгородский коллектив The First Crew выступил в пилотном выпуске нового телепроекта «Танцуют все!» на канале «Россия-1».
Вместе с белгородцами за победу борются танцоры из Новосибирска, Севатополя, Тюмени, Улан-Удэ и других городов. Их оценивают актриса Алла Сигалова, хореограф Егор Дружинин и артист балета Владимир Деревянко.
— Потрясающий танец. Все эти аплодисменты вам, и весь зал встал. Это что-то невероятное, — сказал после выступления The First Crew ведущий шоу Евгений Папунаишвили.
Вместе с белгородцами в телепроекте участвуют ещё 11 коллективов. В дальнейшем им предстоит соревноваться в самых разных стилях и танцевальных жанрах.
— Наша группа из самого маленького города, и это тоже очень подстёгивает. В России сильны народные танцы, бальники, да и в целом мы на очень хорошем уровне — это признают во всём мире. И только в уличных стилях, в частности в хип-хоп-хореографии, у нас провал, что мы и стараемся изменить, — цитирует «БелПресса» основателя The First Crew Егора Титаренко.
Проголосовать за понравившийся номер первого выпуска «Танцуют все!» можно в официальной группе проекта во «ВКонтакте».