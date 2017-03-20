Танцоры из Белгорода дебютировали в телепроекте «Танцуют все!» [видео]

Белгородцам предлагают приобрести одежду, косметику и вечерние наряды. В «Белэкспоцентре» проходит «Неделя моды». Предприятия из России, Украины, Беларуси и Словакии представили одежду и обувь для детей и взрослых. На выставке белгородцы могут купить изделия из кожи и меха, обувь, головные уборы, вечерние наряды, косметику и бижутерию.Фото пресс-службы Белгородской торгово-промышленной палатыТакже в «Белэкспоцентре» в это время можно побывать на мастер-классах по парикмахерскому искусству, макияжу, ногтевому дизайну, вязанию, бисероплетению и войлоковалянию.Выставка будет работать в пятницу, 23 октября, до 19 часов и в субботу, 24 октября, — до 16 часов. Мужчина зацепился за коряги и не мог выбраться из воды. В субботу, 29 августа, пресс-служба областного управления МЧС сообщила о происшествии на воде. Вечером 27 августа в центре Ракитного во время рыбалки с берега мужчина оступился и упал в воду. Он зацепился за коряги и не мог самостоятельно выбраться из водоема. Его спасли сотрудники районного отделения МЧС. Рыбака передали бригаде скорой помощи и доставили в больницу. По публикациям в соцсетях международная медиагруппа «Россия сегодня» составит рейтинг счастливых регионов. В понедельник, 26 октября, пользователи Рунета запустили в соцсети всероссийскую патриотическую акцию #здесьхорошо, инициированную МИА «Россия сегодня». Одним из первых её поддержал фотограф «Фонаря», выложив в инстаграм два снимка с видами Крапивного и Сухарево. По итогам интернет-акции организаторы флешмоба составят список счастливых регионов России и опубликуют самые интересные фото на одном из новостных сайтов. Чтобы принять участие во флешмобе, необходимо разместить во «ВКонтакте», твиттере или инстаграме своё фото с хештегом #здесьхорошо. 53 школьника получили золотые значки комплекса ГТО, среди них житель нашего региона Максим Шоков. В понедельник, 24 августа, Белгород принимал участников первого в России фестиваля ГТО. Юные спортсмены — российские школьники 11–15 лет — приехали из разных регионов страны, чтобы поучаствовать в состязаниях, предусмотренных спортивным комплексом «Готов к труду и обороне». По словам организаторов, общее количество заявленных участников составило более 500 человек. Несмотря на то, что торжественное открытие фестиваля на центральном городском стадионе «Энергомаш» состоялось вечером в понедельник, соревнования начались с самого утра на спортивных площадках БГТУ им. В. Г. Шухова. Определились сильнейшие в беге, метании мяча, прыжках в длину с места, наклонах туловища, стрельбе, силовой гимнастике и плавании. Статс-секретарь — заместитель министра спорта Российской Федерации Наталья Паршикова и директор департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодёжи Министерства образования и науки Российской Федерации Александр Страдзе наградили 53 школьников золотыми значками комплекса ГТО. От Белгородской области значок четвёртой ступени получил Максим Шоков.Замминистра спорта РФ также вручила сертификаты белгородским послам ГТО, в число которых вошли капитан волейбольной команды «Белогорье» Тарас Хтей, призёр Олимпийских игр 1980 года, почётный гражданин города Белгорода Юрий Куценко и чемпион мира и Европы по кикбоксингу Олег Утенин. «Мираторг-Курск» арендовал 40 земельных участков в Курской области. Общество с ограниченной ответственностью «Мираторг-Курск» арендовало у правительства Российской Федерации на 49 лет несколько десятков земельных участков в Курском районе, которые раньше принадлежали Курскому научно-исследовательскому институту агропромышленного производства, но не использовались в научно-исследовательской работе. — Это прекрасный пример эффективного взаимодействия государства и бизнеса: мы кровно заинтересованы в том, чтобы каждый гектар сельхозугодий работал и приносил максимальную отдачу. А государство и на федеральном уровне, и на уровне муниципалитета, получает увеличение налоговых поступлений, тысячи новых рабочих мест на селе, мощный рост производства доступного и качественного мяса, — рассказал президент агрохолдинга «Мираторг» Виктор Линник.Арендованные участки позволят компании ускорить запуск масштабного свиноводческого проекта, ведь одним из ключевых условий проекта было наличие не менее 150 тысяч гектаров земель для обеспечения собственной кормовой базы. «Мираторг» планирует вложить сюда более 100 миллиардов рублей и построить комбикормовые заводы, завод по убою и переработке мощностью более 4 миллионов голов в год, зерновую компанию. Это позволит открыть в Курской области более 10 тысяч новых рабочих мест. Для объективного расследования полицейские разыскивают очевидцев, которые видели как в районе остановки «5 августа» рейсовый автобус ПАЗ сбил женщину на пешеходном переходе. Управление ГИБДД по Белгородской области ищет свидетелей ДТП, которое произошло 25 августа на остановке «5 августа». Напомним, что тогда рейсовый автобус ПАЗ проехал на красный свет и сбил женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?129"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-7265151_1364612", -7265151, 1364612, 'nOi588U7sLiZ6b-U49QAkKDw-k4', {width: 400})) setTimeout(arguments.callee, 50); }());— Для объективного расследования происшествия, Госавтоинспекция Белгорода просит всех, кто стал очевидцем ДТП, а также пассажиров автобуса, позвонить по телефону 32-64-38, — сообщили в пресс-службе ГИБДД.В результате происшествия пострадавшая получила открытый перелом голени, её госпитализировали в горбольницу №1. На водителя составили протокол об административном правонарушении. Позже сотрудники ГИБДД добавили, что в 2016 году он уже дважды привлекался к ответственности за нарушения правил дорожного движения. Мужчине грозит лишение свободы на срок до семи лет. Суд в Белгороде рассмотрит дело по обвинению гражданина Украины в контрабанде культурной ценности. Уголовное дело на мужчину завели по статье «Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС культурных ценностей в крупном размере». Перевозимый предмет оценили в сумму чуть больше 347 тысяч рублей. Украинцу грозит до семи лет лишения свободы или штраф до 1 миллиона рублей.По информации Свердловского районного суда, летом 2015 года на станции «Белгород» таможенники обнаружили в багаже украинца фрагмент бивня мамонта, который он не задекларировал. Известно, что обвиняемый нашёл бивень в Иркутской области и пытался перевезти на Украину, чтобы продать. Власти отказались от идеи построить крематорий на кладбище в Ячнево. В четверг, 4 августа, стало известно, что крематорий, строительство которого анонсировали год назад, не будут строить на Портовой (район кладбища на Ячнево — прим. ред.). Об этом рассказала главный архитектор Белгорода Галина Горожанкина в интервью корреспонденту сайта go31.ru. — Вопрос о строительстве крематория в Ячнево снят с повестки дня. Нами выбрана новая площадка для размещения крематория на Юго-Западном кладбище. На прилегающей территории возможно размещение колумбария. У нас есть эскизы и варианты архитектурного решения этих объектов: в монументальном исполнении, чем-то попахивающем на сталинское, и более мягком. Сейчас департамент экономического развития прорабатывает вопрос частно-муниципального партнёрства на этом объекте, — пояснила Галина Горожанкина. Полиция привлечёт к ответственности подозреваемых в домашнем насилии благодаря вступившим в силу 15 июля поправкам в Уголовный кодекс. Старооскольская полиция возбудила уголовное дело на троих человек по статье «Побои». Каждого из них подозревают в домашнем насилии — в двух случаях мужья избили жён, а в одном — сын избил свою 62-летнюю мать. Каждому из подозреваемых грозит до двух лет лишения свободы. В пресс-службе УМВД по Белгородской области пояснили, что возбуждение этих уголовных дел стало возможно благодаря поправкам в Уголовный кодекс РФ, вступившим в силу 15 июля 2016 года. Напомним, 21 июня 2016 года Госдума приняла законопроект, которым вносятся изменения в Уголовный кодекс. В частности, в статье 116 УК РФ «Побои» появилось примечание, согласно которому граждане, совершившие насильственные действия по отношению к родственникам, подвергаются уголовному преследованию. При этом если побои были нанесены постороннему человеку, то виновник в первый раз может отделаться штрафом и возместить причинённый ущерб. При повторном нарушении будет возбуждено уголовное дело. До принятия поправок в УК по делам о домашнем насилии предусматривалась процедура частного обвинения. — Такие дела возбуждаются только по заявлению потерпевшей стороны, поданному в установленной форме. При этом на жертву возлагаются функции частного обвинителя, который должен самостоятельно поддерживать обвинение, представлять доказательства, участвовать в их исследовании, заявлять ходатайства, что в ситуациях домашнего насилия практически невозможно для жертвы. В большинстве случаев насилие в семье происходит «за закрытыми дверями» и без свидетелей. Часто жертва и насильник живут вместе, и подавать заявление о случаях насилия, а тем более собирать доказательства, небезопасно для жертвы, — рассказала «Фонарю» адвокат, член рабочей группы по разработке федерального закона «О профилактике семейно-бытового насилия» Мари Давтян. Мобильный оператор гарантирует безопасность платёжных операций. Альтернативный оператор мобильной связи Tele2 подвёл итоги работы в сегменте мобильной коммерции за первое полугодие 2015 года. Удобный платёжный сервис «Плати легко» стал популярнее: число пользователей за год увеличилось в 1,6 раза. Этот сервис позволяет легко оплачивать покупки, переводить деньги, пополнять счета банковских карт. Всего на сервисе представлено пять видов услуг: виртуальная карта, электронный кошелёк, денежные переводы, автоплатёж и пополнение счёта. Иллюстрация пресс-службы белгородского филиала Tele2 Аналитики компании отмечают, что средняя сумма транзакции выросла до 250 рублей, причём абоненты по большей части тратят деньги на оплату мобильной связи и денежные переводы. С появлением