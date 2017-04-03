В третьем выпуске шоу «Танцуют все!» жюри раскритиковало белгородский коллектив The first crew [видео]

Водитель сел за руль пьяным. Шебекинский районный суд признал виновным 29-летнего местного жителя в нарушении правил дорожного движения, повлёкшем по неосторожности смерть человека. В мае 2016 года молодые люди отдыхали на берегу реки в Шебекинском районе. Ночью один из парней, уже будучи пьяным, предложил девушке поехать с ним домой на машине. В Новой Таволжанке водитель столкнулся с прицепом трактора. Девушка-пассажир от полученных травм скончалась на месте. Мужчина признал свою вину. Он проведёт четыре года и 5 месяцев в колонии-поселении, кроме того, в течение трёх лет не сможет водить автомобиль. Отец погибшей подал гражданский иск к обвиняемому, и судья удовлетворил его частично, взыскав с подсудимого 750 тысяч рублей морального вреда и 3 тысячи рублей судебных расходов. Приговор в законную силу не вступил. В полицию пока не поступали жалобы на фальшивый благотворительный марафон. Руководитель туристкого бюро из Белгорода Иван Попельнюк получил письмо, в котором неизвестные люди просили его перечислить деньги на помощь ветеранам Великой Отечественной войны. Предприниматель рассказал Go31.ru, что письмо от имени правительства Белгородской области показалось ему подозрительным и он вступил в переписку с отправителями. — Получив ответное письмо, я много и долго смеялся. Сразу видно, что это кривая работа мошенников.В пресс-службе губернатора и правительства Белгородской области опровергли свою причастность к «благотворительному марафону». В полиции сообщили, что пока жалоб от граждан, пострадавших от такого рода мошенничества, не поступало. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?121"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_1527224_7657", 1527224, 7657, '6i6FGawbTMNeoAxWzIP2fN163Aw', {width: 500})) setTimeout(arguments.callee, 50); }());Ранее УМВД по Белгородской области сообщало о всплеске так называемого «бесконтактного мошенничества». Под разными предлогам у почти 20 жителей региона мошенники получили данные банковских карт и похитили деньги. Суммы — от нескольких тысяч до нескольких сотен тысяч рублей. «Обнажившийся» фасад универмага «Маяк» вызвал бурную дискуссию в соцсетях. Новый облик старейшего торгового центра без вывесок в окнах многие сочли верным признаком выздоровления местного рынка наружной рекламы. Другие, напротив, посчитали такой шаг собственника здания ущемлением предпринимательских интересов. Интересы эти понятны: арендаторы привыкли завлекать покупателя кричащей рекламой, а не пустыми окнами, и потому так рьяно противятся курсу на европейскую эстетику. Главный архитектор Белгорода Галина Горожанкина рассказала журналу «Белгородский бизнес-класс», какие ошибки совершают предприниматели, согласовывая вывески.Случай с «Маяком» стал показательным. А показал он следующее: белгородское бизнес-сообщество, долгое время варившееся в «собственном соку», прежде всего, на уровне сложившегося менталитета, не готово к резким преобразованиям. В этом наша редакция убедилась, пообщавшись с рядом руководителей рекламных агентств, которые в личной беседе высказали определенные претензии к городской архитектуре, взявшейся наводить порядок.Про выдворение крупноформатной рекламы из центра Белгорода мы уже рассказывали. Сегодня остановимся на вывесках. Расскажем, какими должны быть «правильные» вывески с точки зрения главного архитектора Белгорода, как их согласовать, и как бизнесу не переплачивать лишнее рекламным агентствам.Порядок в домеО том, что белгородскими вывесками пора заняться всерьез, городским властям намекнули «свыше» — на одном из заседаний правительства, в ходе которого губернатор поинтересовался, когда у нас будет наведен порядок в наружной рекламе. Он явно дал понять: областной центр пестрит надписями, не сочетающимися с архитектурным обликом зданий, и с этим надо что-то делать. Посыл был услышан. Маховик реформ запущен.Администрация выдвинула несколько требований к оформлению вывесок, главное из которых — вывески должны сочетаться с городской средой, а не перекрывать её, взаимодействовать, а не конкурировать со зданиями, на которых они размещены. Предпочтение отдаётся отдельно стоящим объёмным буквам и логотипам без подложки, то есть размещённым непосредственно на плоскости фасада. Витрины и окна не должны быть заклеены рекламой. И больше никакой дешёвой баннерной ткани! Собственно, требования понятны, тем более что перекликаются с московскими и питерскими дизайн-кодами.Теперь о согласовании с городской архитектурой паспорта рекламного средства. Предприниматель обязан согласовать габаритные размеры, подсветку, место положения вывески на фасаде и цветовую гамму. Как это происходит на практике, нам рассказал один из руководителей рекламного агентства, попросивший не называть его имя, поскольку, по его словам, наши чиновники «не любят критику и достаточно злопамятны».— Если ранее на согласование эскиза вывески выделялось два дня в неделю (по три часа на приём), а неформально можно было согласовать вывеску с главным художником в любой рабочий день, то сейчас согласование происходит строго во вторник. Приходишь с эскизом в приёмный день, там уже огромная очередь в узком коридоре. Стоишь час, два. Если время приёма подошло к концу — уходишь и ждёшь следующего вторника. Иногда случается, что сотрудника, который ведёт приём, срочно вызывают на совещание, и приём прекращается. Люди злятся, архитектура даже не позаботилась выставить стулья, чтобы можно было присесть. Если тебе повезло, и твоя очередь подошла, заходишь, отдаёшь эскиз, в нём делают корректировки. В следующий вторник идёшь с исправленным эскизом. Если дают добро, готовишь паспорт и сдаёшь его в МФЦ. Но на этом испытания не прекращаются. Паспорт, предварительно согласованный с сотрудником управления, из МФЦ попадает на стол главному архитектору, откуда могут его «завернуть», и тогда «бег по кругу» начинается снова, — красочно описал процедуру предприниматель.Ценник на хлопотыТакая волокита, по мнению рекламиста, отражается, прежде всего, на бизнесе и кошельке заказчика. Во-первых, планируя открытие торговой точки или предприятия сферы услуг, о вывеске теперь приходится побеспокоиться заблаговременно (месяца за 2–3, а то и более), иначе можно банально не успеть. Во-вторых, свои хлопоты рекламщики оценивают в круглую сумму. Если раньше стоимость согласования в общей стоимости работ составляла максимум три тысячи рублей, то теперь «согласовательный» ценник в РА стартует от 3,5 и доходит до 14 тысяч рублей. В итоге вывески становятся для бизнеса по истине «золотыми», даже если сделаны из недорогого пластика.— Есть и ещё одна составляющая удорожания наших услуг, — утверждает директор рекламно-производственной компании «Махаон» Алексей Волошкин. — Ранее стандарт паспорта был формата А4, в 2013 году формат изменили на А3, хотя рекламные агентства — не полиграфические предприятия и в большинстве своём не имеют цветного принтера А3 формата. Теперь рекламщикам приходится заказывать распечатку паспортов в сторонней организации за дополнительную плату либо приобретать дорогостоящий принтер.Паспорт на рекламную конструкцию выдаётся бессрочно. Но поскольку весь последний год прошёл под знаком реформаторства в сфере наружной рекламы, и реформы, судя по всему, ещё не закончены, предприниматели опасаются возможного переоформления паспортов. Для рекламных агентств это, понятное дело, неплохо (лишняя возможность подзаработать), а вот для заказчиков, которые уже оформили вывески, — прямой убыток.— Сегодня в своей работе мы придерживаемся тех дизайн-кодов, которые нам порекомендовали в управлении архитектуры. Сначала это была «Архитектурно-художественная концепция внешнего облика улиц, магистралей и территорий города Москвы», которую разработала студия Артемия Лебедева, потом «Новый порядок размещения информационных конструкций» комитета по архитектуре и строительству Москвы. Потом, наконец-то, увидел свет дизайн-код Белгорода — руководство по оформлению входных групп нежилых помещений и размещению средств наружной рекламы и информации на фасадах зданий, разработанный дизайн-студией М207. Предложат новый дизайн-код — будем приспосабливаться к новым требованиям, ничего в этом катастрофического не вижу, тем более что в нашем штате работает профессиональный дизайнер, — сообщила «Бизнес-классу» заместитель генерального директора студии рекламы и PR «Ультрафиолет» Виолетта Мельникова.Правда, несмотря на свою лояльность к управлению, все же согласилась, что процедура согласования стала «хлопотнее».— Конечно, всем нам хотелось бы видеть правила игры на рынке более открытыми и предсказуемыми, понимать, каким курсом и куда движется городская архитектура, — осмелился высказать общую точку зрения бизнес-сообщества директор РА «Час» Сергей Коробов.Мы не могли обойти пожелания предпринимателей стороной и встретились с главным архитектором Белгорода Галиной Горожанкиной. Озвучили претензии предпринимателей к процедуре согласования паспорта рекламного средства, но, признаться, были весьма удивлены неоднозначностью ситуации.Из первых устГалина Горожанкина не стала переливать из пустого в порожнее, а сразу же расставила все точки над i. Напомнила, например, о том, что рекламным агентствам совсем не обязательно терять время на стояние в коридорах управления, поскольку правилами землепользования, введёнными ещё в 2007 году, предусмотрено прямое обращение заявителя в МФЦ без каких-либо предсогласовательных процедур в архитектуре.Регламент прост: эскизный проект сдаётся в МФЦ, где и рассматривается согласно регламенту в течение 30 дней (на практике обычно меньше), по прошествии которых заявитель либо получает на руки согласованный проект, либо мотивированные замечания к нему. МФЦ, собственно, и создавалось с одной единственной целью — сделать процесс согласований прозрачным и доступным, а заодно исключить коррупционную составляющую, которая возможна при личных контактах предпринимателей с чиновниками. Отказ в согласовании может быть только в одном случае — когда под видом вывески предприниматели пытаются «протащить» рекламную конструкцию, которая офо
$ 80,47
 55,96
 0,02
+19 °C
понедельник, 3 апреля
https://vk.com/foodzaza
http://фридман.ресурс1.рф/

В третьем выпуске шоу «Танцуют все!» жюри раскритиковало белгородский коллектив The first crew [видео]

Белгородцы стали претендентами на вылет, но их спасли зрители во время голосования.

В воскресенье, 2 апреля, на канале «Россия-1» вышел третий выпуск шоу «Танцуют все!». В прошлый раз передачупокинул первый коллектив — Русский балетный театр. Тогда же белгородцам порекомендовали попробовать перевоплотиться, и в качестве одного из вариантов назвали латиноамериканские танцы. The first crew оттолкнулись от этого и подготовили румбу под песню «Опять метель», которую во время эфира исполнил Владимир Кристовский из Uma2rmaH.

— У нас ни у кого не получалось, доходило просто до отчаяния, что зря мы этот выбор сделали, потому что на видео, которое мы смотрели, он смотрится, вроде бы, не очень сложно, но когда нам начали подсказывать и объяснять все мелочи, мы поняли, что это просто адский труд, и мы с таким никогда в жизни не сталкивались, — признались после выступления танцоры The first crew.

Старания белгородского коллектива оценило жюри, но всё равно посчитало выступление очень слабым.

— То, что вы пригласили прекрасного исполнителя Володю Кристовского, это, на мой взгляд, тоже большая ошибка. Я объясню почему. В его тембре, простите меня мои хорошие, смысла больше, чем в любом вашем движении. Вот он только начинает петь, и я уже убаюкан его голосом, а плюс ещё эта песня, и всё... И вам конец. Я надеюсь, что этот конец не окончательный, что это звучит не как приговор, а лишь как стимул. Вы сейчас разозлитесь и сделаете что-то необыкновенное, — раскритиковал выступление белгородцев хореограф Егор Дружинин.

Судьи поставили The first crew всего 19 баллов, и они заняли последнюю строчку рейтинга. Вторыми аутсайдерами этого выпуска шоу «Танцуют все!» стали танцоры из Севастопольского академического театра танцев. Они набрали 20 баллов. Судьбу белгородского коллектива решило зрительское голосование — с перевесом в шесть процентов голосов The first crew оставили на проекте.

Андрей Маслов

Читайте также

#The First Crew #танцы
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
comments powered by HyperComments

Похожие новости