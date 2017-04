В третьем выпуске шоу «Танцуют все!» жюри раскритиковало белгородский коллектив The first crew [видео]

В воскресенье, 2 апреля, на канале «Россия-1» вышел третий выпуск шоу «Танцуют все!». В прошлый раз передачупокинул первый коллектив — Русский балетный театр. Тогда же белгородцам порекомендовали попробовать перевоплотиться, и в качестве одного из вариантов назвали латиноамериканские танцы. The first crew оттолкнулись от этого и подготовили румбу под песню «Опять метель», которую во время эфира исполнил Владимир Кристовский из Uma2rmaH.

— У нас ни у кого не получалось, доходило просто до отчаяния, что зря мы этот выбор сделали, потому что на видео, которое мы смотрели, он смотрится, вроде бы, не очень сложно, но когда нам начали подсказывать и объяснять все мелочи, мы поняли, что это просто адский труд, и мы с таким никогда в жизни не сталкивались, — признались после выступления танцоры The first crew.

Старания белгородского коллектива оценило жюри, но всё равно посчитало выступление очень слабым.

— То, что вы пригласили прекрасного исполнителя Володю Кристовского, это, на мой взгляд, тоже большая ошибка. Я объясню почему. В его тембре, простите меня мои хорошие, смысла больше, чем в любом вашем движении. Вот он только начинает петь, и я уже убаюкан его голосом, а плюс ещё эта песня, и всё... И вам конец. Я надеюсь, что этот конец не окончательный, что это звучит не как приговор, а лишь как стимул. Вы сейчас разозлитесь и сделаете что-то необыкновенное, — раскритиковал выступление белгородцев хореограф Егор Дружинин.

Судьи поставили The first crew всего 19 баллов, и они заняли последнюю строчку рейтинга. Вторыми аутсайдерами этого выпуска шоу «Танцуют все!» стали танцоры из Севастопольского академического театра танцев. Они набрали 20 баллов. Судьбу белгородского коллектива решило зрительское голосование — с перевесом в шесть процентов голосов The first crew оставили на проекте.